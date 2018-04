Самая читающая нация в мире: так было и так будет

До нас мировая литература была либо летописью, либо бульварным чтивом, либо любовной повестулей. Потом пришли Достоевский, Лермонтов, Толстой, Тургенев, и мы явили миру подлинный смысл Книги — искать смысл жизни, определять судьбу мира, спасать человеческую душу.

Мы дали литературе глубину.

Потом пришел Серебряный Век — Маяковский, Есенин, Булгаков, Гумилев, Ахматова, Бунин. Мы дали миру полет Футуризма и падение Декаданса. Не было ничего выше, и не было ничего ниже.

А потом, когда во всем мире стадионы собирали рок-звезды, у нас в 60-е стадионы собирали поэты: Вознесенский, Евтушенко, Рождественский. А люди, простые люди: рабочие, комбайнеры, водители учились жить по романам Аксенова, рассказам Шукшина, повестям Солоухина.

У всех была одна литература, а у нас в СССР было сразу две! Официальная советская, и подпольная самиздатовская. И они обе были крутые. Стругацкие, Солженицын, Распутин, Довлатов, Бродский, Лимонов, Вампилов. Сотни имен!

Сильная литературная основа была везде, в музыке, в кино. Русские не могли жить без книг. Самая читающая нация в мире! Пока западные рокеры слагали примитивные тексты: I need you, I love you! Наши цитировали Кафку и Хайдеггера, пытались положить на рок-бит словоформы Хлебникова и Хармса.

Да у нас и сегодня рэперы в баттле сразу после слова из трех букв цитируют Гумилева и «Розу мира». Потом снова шлют соперника в жопу, но уже с цитатой из Сартра.

Американцы придумали ЖЖ и фейсбук, чтобы звать друзей выпить пивка и снимать телок, а русские сделали эти платформы ареной словесных споров о смысле мира и Вселенной. Сравните даже наших и заморских ИнстаКисок. Американка просто запостит жопу с хештегами и чекинами. Наша киса повесит жопу с цитатой из Ремарка, Коэлью, на худой конец, Раневской. Фитоняша к фотке пресса напишет простыню про правильные тренировки и питание уровня диссертации медвуза.

А еще русские придумали Телеграм — Инстаграмм для тех, кто любит писать телеги. Мы — нация Книги!