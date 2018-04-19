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Самая читающая нация в мире: так было и так будет
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Самая читающая нация в мире: так было и так будет 

Ридус 2 часа назад
До нас мировая литература была либо летописью, либо бульварным чтивом, либо любовной повестулей. Потом пришли Достоевский, Лермонтов, Толстой, Тургенев, и мы явили миру подлинный смысл Книги — искать смысл жизни, определять судьбу мира, спасать человеческую душу.
Мы дали литературе глубину.
Потом пришел Серебряный Век — Маяковский, Есенин, Булгаков, Гумилев, Ахматова, Бунин. Мы дали миру полет Футуризма и падение Декаданса. Не было ничего выше, и не было ничего ниже.
А потом, когда во всем мире стадионы собирали рок-звезды, у нас в 60-е стадионы собирали поэты: Вознесенский, Евтушенко, Рождественский. А люди, простые люди: рабочие, комбайнеры, водители учились жить по романам Аксенова, рассказам Шукшина, повестям Солоухина.
У всех была одна литература, а у нас в СССР было сразу две! Официальная советская, и подпольная самиздатовская. И они обе были крутые. Стругацкие, Солженицын, Распутин, Довлатов, Бродский, Лимонов, Вампилов. Сотни имен!
Сильная литературная основа была везде, в музыке, в кино. Русские не могли жить без книг. Самая читающая нация в мире! Пока западные рокеры слагали примитивные тексты: I need you, I love you! Наши цитировали Кафку и Хайдеггера, пытались положить на рок-бит словоформы Хлебникова и Хармса.
Да у нас и сегодня рэперы в баттле сразу после слова из трех букв цитируют Гумилева и «Розу мира». Потом снова шлют соперника в жопу, но уже с цитатой из Сартра.
Американцы придумали ЖЖ и фейсбук, чтобы звать друзей выпить пивка и снимать телок, а русские сделали эти платформы ареной словесных споров о смысле мира и Вселенной. Сравните даже наших и заморских ИнстаКисок. Американка просто запостит жопу с хештегами и чекинами. Наша киса повесит жопу с цитатой из Ремарка, Коэлью, на худой конец, Раневской. Фитоняша к фотке пресса напишет простыню про правильные тренировки и питание уровня диссертации медвуза.
А еще русские придумали Телеграм — Инстаграмм для тех, кто любит писать телеги. Мы — нация Книги!
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