Силач Вячеслав Максюта был замечен в мечети

Сильнейший человек России провел встречу с муфтием Саратвоской области, о чем написал в своем блоге.

«Принял участие с друзьями в очень добром мероприятии, организованном Общественной Организацией Женщин «Родник» и Областным «Центром Крови» «ДЕНЬ ДОНОРА».

Затем нам сделали экскурсию по Мечети, хотя я там был уже три раза и участвовал с дружескими акциями для детей. Ну, а потом нас пригласил к себе Муфтий Саратовской области Мукаддас Бибарсов @bibarsov. Наверное, вы представляете, как приятно общаться с умными и просвещенными людьми, но когда у человека еще и философский склад ума, то это еще и очень увлекательно. Так что, Слава Богу, что Он сводит меня с такими приятными людьми. А ещё хочется отметить важность подобных мероприятий в данных учреждениях и их освещение. Мы все — дети Божьи, независимо от цвета кожи и вероисповедания, поэтому мы братья и должны жить в мире. Доброта всем к лицу! Ещё раз всем спасибо за праздник и возможность встречаться. Отдельное спасибо Мукаддису Аббасовичу за подарок!», — пишет известный саратовец, член общественной палаты Саратова.