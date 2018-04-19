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«М КЛУБ» приглашает принять участие в патриотическом творческом конкурсе
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«М КЛУБ» приглашает принять участие в патриотическом творческом конкурсе 

Управа района Крюково 1 час назад
Фото: Управа района Крюково
Досуговый центр ГБУ «М КЛУБ» приглшает всех желающих принять участие в творческом конкурсе «Великая Отечественная Война в истории моей семьи».
Категории участников:
начальная — 1-4 класс;
средняя — 5-8 класс;
старшая — 9-11 класс;
взрослые — старше 18 лет  команда — смешанный возрастной состав не более 5 человек
Для участия в конкурсе принимаются
рисунки,
текстовые работы,
поделки,
постановочные фото.
Участникам конкурса предлагается выбрать одну из четырех номинаций:
«Я гляжу на фотокарточку»;
«Семейная реликвия»;
«Мне письма рассказали…»;
«Судьба семьи в истории страны»;
Творческая работа «Что я знаю о Великой Отечественной войне».
Выбирая номинацию, участники конкурса должны тщательно продумать название своей работы. Мы обращаем внимание конкурсантов прежде всего на историю повседневности, ту, что закреплена в судьбах рядом живущих людей, своей семьи. Любая такая судьба неразрывно связана с судьбой страны. Поэтому мы ожидаем, что в работах участников конкурса эта связь будет прослежена. Это может быть история чьей-то жизни или история семьи, основанная на воспоминаниях, семейных архивах, документах, фотографиях. Источниками для должны служить: устные рассказы, воспоминания, архивы, фотоматериалы.
Работы принимаются в электронном виде на почту gbu.mklub_smi@mail.ru, с пометкой на конкурс «Великая Отечественная война в истории моей семьи». Срок окончания приема работ — 04.05.18. Лауреаты и дипломанты будут награждены на праздничном концерте в честь Дня Победы в досуговом центре ГБУ «М КЛУБ»​
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