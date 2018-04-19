Вожатые Максим Горький и Николай Гоголь. Юным ямальцам летом будет не до скуки

В представительстве Ямала в Курганской области прошел круглый стол Школы вожатых.

В мероприятии участвовали зауральские вожатые и руководители смен, сотрудники оздоровительных лагерей, учебных заведений, представительства ЯНАО и уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Курганской области.

Этим летом курганцы запланировали два масштабных проекта, — сообщила ИА «Север-Пресс» эксперт представительства ЯНАО Маргарита Зяблова. Один из них — смена «Призыв активных» в окружном оборонно-спортивном оздоровительном лагере «Патриот Ямала», которая пройдет в санатории «Лесники» при участии Курганского пограничного института ФСБ России . В названии смены отображены призывной возраст, который совпадает с 18-летием лагеря, идея Года добровольчества и Года социальной ответственности, объявленного на Ямале, а также знаменательная дата — 100-летие Пограничных войск России. Участники лагеря или юные пограничники, как их называют на смене — представители военно-патриотических клубов, кадетских и казачьих классов и просто молодежь Ямала с активной гражданской позицией. Помимо курса первоначальной военной подготовки ребят ждут образовательные модули-дискуссии: «Граница спора», «Курс молодого добровольца», «Армия как образ жизни», «Проект 18», и, конечно, разнообразная досуговая программа, традиционная полоса выживания и многое другое.

Николая Гоголя, Второй проект курганцев — четвертая смена «Лето: туда и обратно» — смена книжных фантазий, которая пройдет в лагере «Шахтинский текстильщик» в Краснодарском крае. Сложно преувеличить значение книги в формировании и развитии личности, а также воспитании ребенка. Про незабываемое и увлекательное можно прочитать, а можно пофантазировать, особенно летом. Вдохновение дети почерпнут из книг. Вожатые этой необычной смены выступят в роли известных писателей: Максима Горького Эрнеста Хемингуэя и других, а ребята в роли героев, которые к концу смены напишут свою большую книгу.

Напомним, Школа вожатых Ямала создана в 2014 году представительством ЯНАО в Курганской области. Куратором выступает окружной департамент молодежной политики и туризма. В течение года, помимо собственных мероприятий, участники Школы вожатых провели ряд совместных мероприятий с Содружеством вожатых Ямала, а также приняли активное участие в мероприятиях представительства: презентации фотовыставки «Мир. Арктика. Люди», акциях «Мы за мир во всем мире!», «Помним и гордимся!» и «Знамя Победы».