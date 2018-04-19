Волонтеры раздадут тысячи бумажных нарциссов в память о восстании в Варшавском гетто

ВАРШАВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Полина /. В Варшаве проходят памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине восстания в Варшавском гетто. Жители Польши вспоминают события, происходившие на оккупированной фашистами территории.

"Мы никак не можем изменить прошлое, но мы можем заботиться о памяти жителей Варшавы, которые боролись за свободу, честь и жизнь во время восстания в Варшавском гетто. Память — это все, что осталось от тех людей", — указывают волонтеры, слова которых цитирует в своем сообщении варшавский музей истории польского еврейства POLIN.

Нарцисс — символ восстания

Главный символ восстания — желтый цветок нарцисса. Тысячи волонтеров делают цветок из бумаги в виде небольшой броши, а затем раздают прохожим. Акция проводится уже в шестой раз. По традиции бумажные нарциссы прикалывают на лацканы пиджаков и пальто, чтобы продемонстрировать свою причастность к происходящему.

Нарцисс стал символом восстания благодаря Марку Эдельману — последнему руководителю восстания, который каждый год приносил букет этих цветов к памятнику Героям гетто в годовщину начала бунта.

Исполнение Бетховена

Ровно в полдень в Варшаве звучат сирены.

Официальные мероприятия с участием президента страны запланированы у памятника Героям Варшавского гетто.

В программу концерта намеренно было внесено исполнение финала IX симфонии Бетховена — знаменитой «Оды к радости» из поэмы Фридриха Шиллера . Дело в том, что осенью 1940 года заключенные в гетто музыканты организовали Еврейский симфонический оркестр. Несмотря на запрет исполнять музыку нееврейских авторов, они играли произведения Бетховена, Чайковского, Шуберта, Моцарта.

В апреле 1942 года немецкие власти запретили деятельность оркестра, но он продолжал существовать в подполье, репетируя с хором исполнение «Оды к радости» на иврите. Как подчеркивают историки, тогда никто не рассматривал музыку Бетховена в категориях произведения немецкой культуры. Его музыка была для заключенных музыкантов частью их прошлой жизни, их творческой натуры. «Исполнение IX симфонии Бетховена могло быть формой протеста против жестокости нацизма, против насилия, против символического исключения евреев из человеческого общества», — отмечает POLIN.

Тот концерт в 1942 году так и не состоялся. В течение нескольких недель более 300 тысяч узников нацисты вывезли в концлагерь в Треблинке. Среди них были и большинство членов оркестра и хора. Все они погибли в лагере смерти.

История Гетто

Варшавское гетто было самым большим закрытым еврейским районом в охваченной войной Европе. В марте 1941 года, когда сюда были выселены десятки тысяч евреев, численность населения этого «города в городе» достигла своего максимума — 460 тыс. человек. Люди умирали от голода и болезней, не имея возможности достать продукты питания или медикаменты.

Летом 1942 года, когда началась акция по ликвидации гетто, в нем оставалось 380 тыс. жителей. 300 тыс. из них были вывезены в концлагерь в Треблинке. Когда стало ясно, что цель фашистов — полное уничтожение евреев, многие бежали из гетто, а оставшиеся 60 тыс. человек решили начать борьбу за свою жизнь. Восстание в Варшавском гетто, несмотря на абсолютно неравное соотношение сил, продолжалось 28 дней. 16 мая, полностью сровняв с землей огромный еврейский район, фашисты объявили об окончательном подавлении бунта. В Варшаве была взорвана Большая синагога, а выживших евреев распределили по близлежащим концлагерям.