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В «Библионочь» в Ставрополе допишут второй том «Мертвых душ»
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В «Библионочь» в Ставрополе допишут второй том «Мертвых душ» 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Акция в поддержку чтения «Библионочь» в Ставрополе будет посвящена Николаю Гоголю и теме «магия книги». Участникам предложат пройти квест, посмотреть перфоманс «тревожные сны Гоголя» и дописать «Мертвые душа»
В Ставропольской краевой библиотеке предлагают заполнить бессонницу полезными занятиями: стать участником «БесТолкового квеста», попробовать написать второй том «Мертвых душ», придумать собственные иллюстрации к произведениям Гоголя, продегустировать деликатесы в шинке «Заманиловка», сообщается на сайте краевого Минкульта.
Для тех, кто творчески подойдет к выбору наряда, будет организован конкурс «Шинель&Черевички». Программа вечера включает также перфоманс «Тревожные сны Гоголя», мастерские Тяпкина-Ляпкина, шоу-рум «Солоха» и диалоги с писателями.
В библиотеке имени Лермонтова в «Библионочь» студенты Ставропольского краевого колледжа искусств организуют тематические площадки «С книгой через страны и континенты», «Живая библиотека», «Книжные чудеса и не только», а также проведут экскурсию в книгохранилище и покажут спектакль «Русалка» по поэме Пушкина.
Акция «Библионочь» в Ставрополе пройдет 20 апреля. В этот день городские библиотеки будут открыты допоздна.
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