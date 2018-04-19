В «Библионочь» в Ставрополе допишут второй том «Мертвых душ»

Акция в поддержку чтения «Библионочь» в Ставрополе будет посвящена Николаю Гоголю и теме «магия книги». Участникам предложат пройти квест, посмотреть перфоманс «тревожные сны Гоголя» и дописать «Мертвые душа»

В Ставропольской краевой библиотеке предлагают заполнить бессонницу полезными занятиями: стать участником «БесТолкового квеста», попробовать написать второй том «Мертвых душ», придумать собственные иллюстрации к произведениям Гоголя, продегустировать деликатесы в шинке «Заманиловка», сообщается на сайте краевого Минкульта.

Для тех, кто творчески подойдет к выбору наряда, будет организован конкурс «Шинель&Черевички». Программа вечера включает также перфоманс «Тревожные сны Гоголя», мастерские Тяпкина-Ляпкина, шоу-рум «Солоха» и диалоги с писателями.

В библиотеке имени Лермонтова в «Библионочь» студенты Ставропольского краевого колледжа искусств организуют тематические площадки «С книгой через страны и континенты», «Живая библиотека», «Книжные чудеса и не только», а также проведут экскурсию в книгохранилище и покажут спектакль «Русалка» по поэме Пушкина.

Акция «Библионочь» в Ставрополе пройдет 20 апреля. В этот день городские библиотеки будут открыты допоздна.