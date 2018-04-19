Как выбрать хороший штопор

Краткая история о том, как открыть бутылку. Рассказывает сомелье ресторана Moregrill Александра РязановаПервый штопор был запатентован в 1795 году английским священником Самуэлем Хэншаллом, но «стальной червяк» использовался еще в XVII веке. Эта элементарная конструкция создана по образу пыжовника — инструмента для извлечения снаряда из дула несработавшего порохового оружия. Штопор входит в набор необходимых предметов любителя вин. Существует множество вариантов штопора: безвкусные, трудные в использовании, непрактичные, громоздкие, с перекрученной спиралью. Простых и одновременно функциональных штопоров очень немного. Любителям вин остается только выбрать, какой тип штопора им больше всего удобен и легок в домашнем использовании. Штопор ScrewpullСамый удобный штопор изобрел Херберт Аллен в 1979 году и назвал его Screwpull. Основная цель, которую преследовал изобретатель — придумать устройство, которое будет извлекать пробку из бутылки без чрезмерных усилий и будет безопасным. На мой взгляд, это один из самых элегантных способов откупорить бутылку и удивить гостей. Одной рукой вы обхватываете горлышко бутылки щипцами, второй переводите рукоятку штопора из нижнего положения в верхнее, вкручивая таким образом тонкий, гибкий винтовой стержень. Затем рукоятка просто откидывается, и пробка почти без усилия выходит из бутылки. Чтобы откупорить бутылку с помощью такого инструмента, не нужны ни особые навыки, ни физическая сила. Преимущества: Необычное открытие вина, легкость в изъятии пробки. Недостатки: Это один из самых дорогих способов вытащить пробку, и кроме того не сразу всем понятен, а еще занимает много места, так как обычно разновидности таких штопоров продаются наборами (в коробках) и средний минимум от 5500 рублей без сопроводительных инструментов. Классический штопор («стальной червяк») Самая простая конструкция — «винт с рукояткой». Классический спиральный Т-образный, можно встретить в каждом доме. Принцип действия прост: закручиваем в пробку стержень, затем берем за ручку и постепенно вытягиваем пробку. Преимущества: Практически невозможно сломать, совсем недорогой. Недостатки: Необходимо приложить довольно много усилий (далеко не каждый мужчина справится с этой задачей, о прекрасных дамах и говорить не стоит). Ко всему ваше мероприятие может быть немного испорчено, например, испачканной вином одеждой. А также не менее важная проблема — отсутствие ножа для срезания гильзы. Винтовой штопорВнешним видом эта модель напоминает винный штопор (о котором я расскажу чуть позже). У винтового варианта также есть спираль, которая постепенно входит в пробку бутылки. Погружается она туда посредством вращения. После того, как спираль окажется в пробке, вращение все еще продолжается, но уже в обратную сторону. В итоге, пробка извлекается сама собой. Характерной особенностью винтовых штопоров является то, что их спираль покрыта тефлоном. В конце прошлого столетия, американский эксперт Герберт Аллен запатентовал эту технологию изготовления. Именно он догадался, что коэффициент трения тефлона намного ниже, чем металла. Преимущества: Для домашнего использования очень удобен, максимально прост, не требует никаких чрезмерных усилий, а это огромное преимущество для дам. Недостатки: Стандартная проблема — отсутствие ножа для срезания гильзы, и стартовая цена хорошего штопора от 1000-1200 рублей. Нож сомелье. «Нарзанник». Нож ВайнкеНа мой взгляд, один из самых известных, популярных, удобных инструментов. Его изобретателем считается немец Карл Вейнке, который запатентовал его в 1883 году (в каталогах производителей можно также встретить название «нож Вейнке»). Профессионалы обычно предпочитают ножи, в которых упор имеет две «ступени». Первая «ступень» используется для того, чтобы немного сдвинуть пробку, а вторая — полностью вытащить ее из бутылки. Кроме перечисленных предметов нож содержит и открывалку для бутылок. С наличием такой открывалки связано и другое название этого ножа, бытующего в среде барменов — «нарзанник». Преимущества: Наличие всех необходимых предметов для правильного открытия вина, максимально быстро, с минимальным количеством усилий, прост в использовании, цена данного помощника с среднем от 100 рублей и выше. Недостатки: Для меня, как для сомелье, открывающего огромное количество вин, это самый удобный и оптимальный инструмент в работе, не вызывающий ни одного минуса, за исключением того, что в долгом процессе работы штопор начинает расшатываться и его приходится заменять на новый, но в домашнем использовании я уверена, что наступит данная замена очень нескоро. Винный штопорЭтот штопор французы называют «Шарль де Голль» — дело в том, что поднятые вверх рычаги напоминают излюбленный жест генерала де Голля — приветствие с вскинутыми вверх руками. Изделие имеет спираль, которая используется для вытягивания пробки. Параллельно с тем, как ввинчивается спираль, вверх поднимаются две ручки. После того, как спираль полностью входит в пробку, остается лишь нажать на рычажки, и бутылка открыта. Этот штопор более удобный, чем классический вариант. Преимущества: Штопор довольно прост в своем использовании, не требует излишних усилий. Недостатки: Стандартная проблема — отсутствие ножа для срезания гильзы. Гнутый спиральный винт из довольно толстого металла, что сильно портит вид пробки и не дает легко вкручивать винт в пробку, если она немного ссохлась. А также часто встречаемая проблема, если я открываю вина довольно таки с длинной пробкой, то нужно уже прилагать усилия для того чтобы ее вытянуть из бутылки и не всегда это выглядит красиво, особенно если возникает неприятный «хлопок» пробки. Как выбрать хороший штопор?При выборе штопора следует прежде всего обратить внимание на качество спирали. У нее должно быть хорошо заточенное жало, чтобы оно мягко входило в пробку, а сама спираль должна быть сделана из твердого металла покрытой тефлоном, и быть довольно тонкой, чтобы не разрывать пробку, а также присутствие ножа для срезания гильзы — важно. Фото (2): iStock.com/BackyardProduction, iStock.com/Schatzif