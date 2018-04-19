Следствие назвало причину загадочной смерти порноактрисы Yuri Luv

Коронер Лос‐Анджелеса подтвердил, что смерть порнозвезды Юризан Белтран наступила в результате передозировки лекарствами, сообщил The Sun.

Белтран, более известная под псевдонимом Yuri Luv, была найдена мертвой в своей калифорнийской квартире в декабре. Следствие признало причиной произошедшего бронхопневмонию из-за случайной передозировки рецептурным опиоидом, гидрокодоном. Препарат действует как болеутоляющее и сильное супрессивное средство от кашля. Юризан получила его по рецепту, так-как страдала от воспаления легких.

Друг погибшей Ник Мелилло рассказал, что она часто ссорилась со своим парнем и заработала наркотическую зависимость.

Девушкам, работающим в этой сфере, трудно найти мужчину, который готов принять их такими. В порнобизнесе кругом наркотики — особенно метамфетамин и экстази

— Ник Мелилло.

Известно, что незадолго до смерти Юризан опубликовала странный пост на своей странице в Instagram, напоминающий предсмертную записку.

Украинская актриса из фильмов для взрослых Никки Бенц (Алла Мончак) подала в суд на порностудию Brazzers. Она обвинила режиссера Тони Т. в сексуальном насилии. Девушка призналась, что на съемках ее били по лицу, голове и груди, оставляя кровоточащие раны.