Ещё
Следствие назвало причину загадочной смерти порноактрисы Yuri Luv
Далее:
Читайте также:
Ещё

Следствие назвало причину загадочной смерти порноактрисы Yuri Luv 

360tv.ru 1 час назад
Коронер Лос‐Анджелеса подтвердил, что смерть порнозвезды Юризан Белтран наступила в результате передозировки лекарствами, сообщил The Sun.
Белтран, более известная под псевдонимом Yuri Luv, была найдена мертвой в своей калифорнийской квартире в декабре. Следствие признало причиной произошедшего бронхопневмонию из-за случайной передозировки рецептурным опиоидом, гидрокодоном. Препарат действует как болеутоляющее и сильное супрессивное средство от кашля. Юризан получила его по рецепту, так-как страдала от воспаления легких.
Друг погибшей Ник Мелилло рассказал, что она часто ссорилась со своим парнем и заработала наркотическую зависимость.
Девушкам, работающим в этой сфере, трудно найти мужчину, который готов принять их такими. В порнобизнесе кругом наркотики — особенно метамфетамин и экстази
— Ник Мелилло.
Известно, что незадолго до смерти Юризан опубликовала странный пост на своей странице в Instagram, напоминающий предсмертную записку.
Украинская актриса из фильмов для взрослых Никки Бенц (Алла Мончак) подала в суд на порностудию Brazzers. Она обвинила режиссера Тони Т. в сексуальном насилии. Девушка призналась, что на съемках ее били по лицу, голове и груди, оставляя кровоточащие раны.
360tv.ru: последние новости
Сбор средств для помощи 2‐летнему Степе из Подмосковья Ансамбль песни и пляски ВДВ даст шесть концертов в Подмосковье для участников парада на Красной площади Новую школу в микрорайоне Центр‐2 в Балашихе планируют открыть осенью 2018 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»75
«Игра престолов» снова отличилась2
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Секс по-настоящему в кино32
Истории, скрытые за самыми жуткими картинами1
Видео
01:54
Корейцы ведут себя на концерте как на похоронах
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение