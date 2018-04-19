Как Достоевский впервые прочитал Евангелие

Что читал в сибирском остроге, почему для творчества Фёдору Михайловичу был необходим крепкий чай и как ему удалось написать роман за 21 день?

Евангелие Достоевского

Когда писатель был сослан в омскую крепость через Тобольск, жена декабриста Фонвизина подарила ему Евангелие. В первые два года, которые Достоевский провёл в Омске, ему не давали ни книг, ни возможности писать, и заключённый всё это время читал Евангелие.

У писателя даже не было карандаша и он ногтем делал пометки на полях — всего почти 1700. С этой тобольской книгой он не расставался до конца жизни.

Каторжный труд

Достоевский часто сравнивал свою литературную работу с каторжным трудом: «…если есть человек в каторжной работе, то это я. Я был в каторге в Сибири 4 года, но там работа и жизнь были сноснее моей теперешней…». Однако Достоевский сознательно предпочел карьере чиновника неустроенную жизнь писателя: «Подал в отставку, оттого что подал… Жизни не рад, как отнимают лучшее время даром… Я буду адски работать…».

Роман за 21 день

Роман «Игрок» во многом основан на личном опыте писателя — незадолго до этого в Европе Достоевский набрал множество долгов при игре в рулетку и должен был написать произведение в рекордные сроки, чтобы расплатиться с кредиторами.

Роман удалось завершить за 21 день в октябре 1866 года благодаря работе со стенографисткой Анной Сниткиной — будущей женой Достоевского.

Зимние заметки о летних впечатлениях

Так назывался публицистический очерк Достоевского, впервые опубликованный в журнале «Время» весной 1863 года. В этом «фельетоне за все лето» Достоевский с иронией рассказывал о впечатлениях от своего первого путешествия по Европе, и об отношении русских к Европе. Например, он замечал: «Кому из всех нас русских (то есть читающих хоть журналы) Европа не известна вдвое лучше, чем Россия? Вдвое я здесь поставил из учтивости, а наверное в десять раз».

«Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить»?

Достоевский не мог работать без крепкого чая. Когда ночами Достоевский писал свои романы, на его письменном столе всегда стоял стакан чая, а в столовой всегда держали горячим самовар.

Посвящение и святость

Свой последний (и едва ли не самый знаменитый) роман «Братья Карамазовы» Достоевский посвятил жене — Анне Сниткиной. А образ старца Зосимы в романе создавался писателем под влиянием жизнеописания схимонаха Зосимы (Верховского), основателя Троице-Одигитриевской пустыни.