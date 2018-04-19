Деловая повестка Всемирного форума по франчайзингу и Moscow Franchise Expo 2018

Работу Форума откроет пленарное заседание «Франчайзинг — двигатель мировой экономики и инструмент международной кооперации». В рамках его проведения будет организована работа следующих секций: «Франчайзинг в развитии регионов», «Франчайзинг в мире цифровой экономики», «Социальный франчайзинг», «Женское предпринимательство», «Наставничество и молодежное предпринимательство».

Механизмам государственной поддержки бизнеса будет посвящена панельная дискуссия «Поддержка малого и среднего предпринимательства на государственном и региональном уровнях», организованная при участии Российского экспортного центра (РЭЦ).

Диалог между ведущими игроками отрасли продолжит панель «Развитие рынка франчайзинга в России. Франчайзинг в лицах». Она позволит участникам крупнейшего события года в сфере предпринимательства ознакомиться с последними достижениями, а также получить интересующую информацию от непосредственных участников процесса.

Одновременно с деловой программой Форума в ЦВК «Экспоцентр» пройдет выставка Moscow Franchise Expo 2018. Для повышения эффективности работы на мероприятии организаторы предлагают воспользоваться специальным сервисом предварительного назначения встреч (Matchmaking), которыйпредназначен для поиска потенциальных партнеров, установления и развития деловых связей и предоставляет возможность прямого контакта с участниками и посетителями путем организации индивидуальных, целенаправленных встреч на площадке проведения. В этом году помимо деловой программы гостей выставки ждет большая образовательно-информационная составляющая. Мастер-классы и тематические семинары проведут такие успешные бренды, как Subway, Domino’sPizza, «Шоколадница», юридическая компания «Городисский и Партнеры» и многие другие.

Для нас большая честь принимать гостей и участников Всемирного форума и выставки по франчайзингу в России. Радует, что за годы существования Российской ассоциации франчайзинга была найдена такая форма сотрудничества, которая позволяет привлекать на мероприятие самых лучших франчайзеров, экспертов с международными именами и компании, по историям которых можно проследить хронику развития современного франчайзинга, —

отметила президент РАФ Агнесса Осипова.

Подробнее о деловой программе Форума и выставкеMoscow Franchise Expo 2018 читайте на официальном сайте: https://forum.rusfranch.ru/programma-foruma/

Участие для делегатов и посетителей Форума и выставки бесплатное.