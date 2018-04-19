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Группа IOWA впервые снимет видео на киностудии «Беларусьфильм»
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Группа IOWA впервые снимет видео на киностудии «Беларусьфильм» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Ради съемок эта белорусская группа вернулась в Минск из Санкт-Петербурга, где сейчас проживает, и пригласила интернациональную бригаду.
Режиссером стал украинец Леонид Колосовский, прежде работавший с «Время и стекло», «Потапом и Настей» и Димой Биланом. А сценическим партнером солистки Кати Иванчиковой — актер МХТ имени Чехова Марк Богатырев, родившийся в подмосковном Обнинске. Он хорошо известен по сериалу «Кухня», да и новое видео станет маленьким, драматическим и событийным кино. В нем есть, что сыграть и что послушать.
— Мы принципиально хотели снять клип в Беларуси, потому что IOWA — все-таки группа из Беларуси, — рассказала теперь об этой работе лидер IOWA. — Тем более, мы знали, что после того, как киностудия «Беларусьфильм» открылась после ремонта, в Минск стали активно приезжать артисты из России и Украины снимать клипы. В киностудии — реально очень крутые условия и крутые обновленные павильоны. Мы сняли клип на песню «Молчишь на меня». Представим ее, как и несколько других новых композиций, на концерте 24 мая".
Ради нового клипа в павильоне «Беларусьфильма» был выстроен интерьер обычной квартиры в духе 80-х годов: белая лампа с большим абажуром, портреты на стене, дисковый телефон, в котором нужно «накручивать» на диске все нужные номера… И одежда тоже в стиле тех лет.
Сама Катя — в белой рубашке в крупную клетку. Марку Богатыреву из одежды достался светлый плащ, а ходит он в очках. И при этом известен как футболист…
Да, у клипа столь же интересный и необычный сюжет, как и собственно название песни — «Молчишь на меня».
Впрочем, о том, что будет происходить в кадре и чем завершится видео, Катя Иванчикова пока не рассказывает. Зато признается:
— Прямо сейчас мы как группа будем сниматься в одном российском сериале. Играем самих себя. А параллельно работаем с клипом, в котором снимется вся команда футбольного "Зенита". Еще меня приглашают в качестве актрисы, отдельно, но надо сначала прочитать сценарий и понять, смогу ли я это сыграть.
Кстати
Стали известны все номинанты XVI премии Муз-ТВ. IOWA поборется за победу в категории «Лучшая российская поп-группа». Среди ее соперников — «Руки вверх», «Серебро», дуэт Artik&Asti, «А-Студио» и изначально украинский ансамбль «Время и стекло».
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