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Круглый стол: «Шоу-бизнес на детях. Эксплуатация ради рейтинга или трамплин в звездное будущее»
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Круглый стол: «Шоу-бизнес на детях. Эксплуатация ради рейтинга или трамплин в звездное будущее» 

Вечерняя Москва 1 час назад
УЧАСТНИКИ: Александр ЖУРАВЛЕВ — социолог, спортивный психолог Галина МОМОТ — психолог, писатель, специалист по проблемам воспитания и развития детей Юлия БИКБУЛАТОВА — пиар-директор театра-студии «Непоседы» Евгений ОРЛОВ — музыкальный продюсер, автор уникальной методики по развитию юных талантов, президент фестиваля «Поколение NEXT» Инна ГИНКЕВИЧ — директор Государственного бюджетного учреждения Школы олимпийского резерва № 25 Москомспорта, главный хореограф и советник руководителя Москомспорта, Заслуженная артистка России Вадим АРУСТАМОВ — руководитель Межрегиональной общественной организации «Мы — дети России» ПО ТЕЛЕФОНУ: Ангелина ВОВК — Народная артистка РФ, диктор Центрального телевидения СССР ВЕДУЩИЕ: Михаил ПОМИДОРОВ Евгения СТОГОВА — корреспондент отдела «Новостей» газеты «Вечерняя Москва»
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