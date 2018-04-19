Шоураннер «Древних» обещает «совершенно новые» отношения Клауса и Кэролайн в 5 сезоне

В пятом и последнем сезоне «Древних» (The Originals) действие развернется спустя 7 лет после событий финала четвертого сезона — и шоураннер сериала, Джули Плек , решила прокомментировать, какими за эти 7 лет стали «совершенно другие» отношения Клауса и Кэролайн.

Джули отметила, что теперь, когда и Клаус, и Кэролайн — родители, динамика между ними совсем не та, что была давным-давно, во время встреч в Мистик Фоллс в «Дневниках вампира»:

«Это уже не те мгновенные фейерверки, не та динамика «попавшая в беду девушка / плохой парень с добрым сердцем глубоко внутри», которая так сильна, когда мы молоды. С возрастом опыт начинает подсказывать нам, что эти «фейерверки» могут быть такими же опасными, как какие-нибудь монстры, так что с возрастом и мудростью приходит ощущение гармонии, зрелости. И именно на таком этапе жизни сейчас находится Кэролайн, и Клаус тоже ищет что-то такое, так что динамика их отношений будет совершенно новой — она может быть его другом, его системой поддержки, у них могут быть взрослые дружба и отношения, которых в прошлом быть не могло».

Премьера 5 сезона «Древних» состоялась вчера, 18 апреля, и в сети первая серия нового сезона появится, соответственно, сегодня. попкорнnews