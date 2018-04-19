Ещё
Шоураннер «Древних» обещает «совершенно новые» отношения Клауса и Кэролайн в 5 сезоне
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шоураннер «Древних» обещает «совершенно новые» отношения Клауса и Кэролайн в 5 сезоне 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
В пятом и последнем сезоне «Древних» (The Originals) действие развернется спустя 7 лет после событий финала четвертого сезона — и шоураннер сериала, Джули Плек, решила прокомментировать, какими за эти 7 лет стали «совершенно другие» отношения Клауса и Кэролайн.
Джули отметила, что теперь, когда и Клаус, и Кэролайн — родители, динамика между ними совсем не та, что была давным-давно, во время встреч в Мистик Фоллс в «Дневниках вампира»:
«Это уже не те мгновенные фейерверки, не та динамика «попавшая в беду девушка / плохой парень с добрым сердцем глубоко внутри», которая так сильна, когда мы молоды. С возрастом опыт начинает подсказывать нам, что эти «фейерверки» могут быть такими же опасными, как какие-нибудь монстры, так что с возрастом и мудростью приходит ощущение гармонии, зрелости. И именно на таком этапе жизни сейчас находится Кэролайн, и Клаус тоже ищет что-то такое, так что динамика их отношений будет совершенно новой — она может быть его другом, его системой поддержки, у них могут быть взрослые дружба и отношения, которых в прошлом быть не могло».
Премьера 5 сезона «Древних» состоялась вчера, 18 апреля, и в сети первая серия нового сезона появится, соответственно, сегодня. попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Фото: Алисса Милано и Сальма Хайек на вечере Детского фонда ООН Фото: Роберт Дауни-младший и Бенедикт Камбербэтч на премьере «Мстителей: Война бесконечности» в Сингапуре Зои Салдана в фотосессии для Porter (апрель 2018)
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»75
«Игра престолов» снова отличилась2
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Секс по-настоящему в кино32
Истории, скрытые за самыми жуткими картинами1
Видео
01:54
Корейцы ведут себя на концерте как на похоронах
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение