На K1NEWS.RU можно проголосовать за прекрасных участниц конкурса «Дочки-матери»

На портале K1NEWS.RU стартовало голосование за участниц конкурса «Дочки-матери». В нем принимают участие мамы с дочками, которые уже продемонстрировали жюри свои таланты, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU. В конкурсе принимают участие 13 пар. Мамы и дочки предстали перед объективом фотокамеры Евгении Шарапиной. На получившихся фотографиях запечатлены яркие эмоции и любовь. Мамы и дочки настолько трогательны на этих фото, что выбрать одну пару, конечно же, очень сложно. Но таковы правила проекта.

В ходе первого этапа конкурса они представили свои визитки: читали стихи, танцевали, показывали сценки и занимались йогой. На втором этапе участниц ждал кулинарный поединок, где они проявили свои умения в готовке.

Теперь же на странице конкурса на нашем сайте идет голосование за 13 пар «мама-дочка». Вы можете поддержать тех, кто вам больше всего нравится.

Голосование продлится до 23:59 28 апреля, отдавать голоса можно через аккаунты в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Причем отдавать голоса раз в сутки можно за неограниченное количество пар. И за каждую из них вы, при наличии всех социальных сетей, сможете отдать 3 голоса в день.

Победительниц определят по количеству голосов.

Также участниц проекта «Дочки-матери» ждут следующие мероприятия:

6 мая в творческой мастерской «Акварель» состоится художественный мастер-класс от знаменитых художников Костромы.

27 мая в филармонии Костромской области состоится танцевальный спектакль детского танцевального центра «Code De Dance» и бал для настоящих принцесс.

K1NEWS.RU — информационный партнер проекта «Дочки-матери».

Дневники конкурса можно посмотреть на телеканале «Русь», а новости узнавать и в группе проекта ВК.