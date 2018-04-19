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На K1NEWS.RU можно проголосовать за прекрасных участниц конкурса «Дочки-матери»
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На K1NEWS.RU можно проголосовать за прекрасных участниц конкурса «Дочки-матери» 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
На портале K1NEWS.RU стартовало голосование за участниц конкурса «Дочки-матери». В нем принимают участие мамы с дочками, которые уже продемонстрировали жюри свои таланты, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU. В конкурсе принимают участие 13 пар. Мамы и дочки предстали перед объективом фотокамеры Евгении Шарапиной. На получившихся фотографиях запечатлены яркие эмоции и любовь. Мамы и дочки настолько трогательны на этих фото, что выбрать одну пару, конечно же, очень сложно. Но таковы правила проекта.
В ходе первого этапа конкурса они представили свои визитки: читали стихи, танцевали, показывали сценки и занимались йогой. На втором этапе участниц ждал кулинарный поединок, где они проявили свои умения в готовке.
Теперь же на странице конкурса на нашем сайте идет голосование за 13 пар «мама-дочка». Вы можете поддержать тех, кто вам больше всего нравится.
Голосование продлится до 23:59 28 апреля, отдавать голоса можно через аккаунты в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Причем отдавать голоса раз в сутки можно за неограниченное количество пар. И за каждую из них вы, при наличии всех социальных сетей, сможете отдать 3 голоса в день.
Победительниц определят по количеству голосов.
Также участниц проекта «Дочки-матери» ждут следующие мероприятия:
6 мая в творческой мастерской «Акварель» состоится художественный мастер-класс от знаменитых художников Костромы.
27 мая в филармонии Костромской области состоится танцевальный спектакль детского танцевального центра «Code De Dance» и бал для настоящих принцесс.
K1NEWS.RU — информационный партнер проекта «Дочки-матери».
Дневники конкурса можно посмотреть на телеканале «Русь», а новости узнавать и в группе проекта ВК.
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