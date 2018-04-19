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Прошло сотое заседание клуба краеведов «Волость»
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Прошло сотое заседание клуба краеведов «Волость» 

Каховка 52 минуты назад
Фото: Каховка
Во вторник, 17 апреля, в музее «Зюзинская волость» на юбилейное заседание № 100 собрались члены клуба краеведов «Волость», чтобы посмотреть фильм «Черемошские загадки».
На заседании показали слайд-фильм «Черемошские загадки», в котором рассказали о двух селениях Троицком и Знаменском, образовавшихся на пустоши Черемошье в долине речки Коршунихи, левом притоке Котловки. Слайд-фильм познакомил зрителей с речкой Коршунихой, возле которой в течение пяти столетий возникли несколько деревень. Также краеведам были представлены детальные биографии владельцев обоих селений и история развития владений.
На следующем заседании будет показан слайд-фильм «Котельские древности» о селе Никольское-Котлы на речке Котел (ныне Котловка).
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