Прошло сотое заседание клуба краеведов «Волость»

Во вторник, 17 апреля, в музее «Зюзинская волость» на юбилейное заседание № 100 собрались члены клуба краеведов «Волость», чтобы посмотреть фильм «Черемошские загадки».

На заседании показали слайд-фильм «Черемошские загадки», в котором рассказали о двух селениях Троицком и Знаменском, образовавшихся на пустоши Черемошье в долине речки Коршунихи, левом притоке Котловки. Слайд-фильм познакомил зрителей с речкой Коршунихой, возле которой в течение пяти столетий возникли несколько деревень. Также краеведам были представлены детальные биографии владельцев обоих селений и история развития владений.

На следующем заседании будет показан слайд-фильм «Котельские древности» о селе Никольское-Котлы на речке Котел (ныне Котловка).