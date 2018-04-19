Жители Обручевского района приглашены на «Русскую вечерку»

Вечерки существуют много веков, хотя называются везде по-разному: вечерки, супрядки, посиделки, вечерины.

Во время действа раскрываются возможности человека: его удаль, смекалка, умение общаться словом и движением, способ показать себя, и, главное, отношение к другим людям. Вечерки — это активный вид отдыха, в процессе которого можно эмоционально подзарядиться и психологически разрядиться. В программе народные танцы от легендарного Емели, обучение плясу и переплясу от Сергея Переплясова, выступление группы «Руская Ярати», казачий вар от русского богатыря Андрея Саламатова, ярмарка, дегустация блюд и традиционное чаепитие за общим столом. На вечерку можно прийти всей семьей, здесь каждый найдет себе занятие по душе

Подробности: http://meridiancentre.ru/meropriyatiya/russkaya-vechyerka-29.04.2018_3465/.