Ещё
Жители Обручевского района приглашены на «Русскую вечерку»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жители Обручевского района приглашены на «Русскую вечерку» 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
Вечерки существуют много веков, хотя называются везде по-разному: вечерки, супрядки, посиделки, вечерины.
Во время действа раскрываются возможности человека: его удаль, смекалка, умение общаться словом и движением, способ показать себя, и, главное, отношение к другим людям. Вечерки — это активный вид отдыха, в процессе которого можно эмоционально подзарядиться и психологически разрядиться. В программе народные танцы от легендарного Емели, обучение плясу и переплясу от Сергея Переплясова, выступление группы «Руская Ярати», казачий вар от русского богатыря Андрея Саламатова, ярмарка, дегустация блюд и традиционное чаепитие за общим столом. На вечерку можно прийти всей семьей, здесь каждый найдет себе занятие по душе
Подробности: http://meridiancentre.ru/meropriyatiya/russkaya-vechyerka-29.04.2018_3465/.
Обручевский меридиан: последние новости
Геологоразведочный университет стал участником престижной выставки Волонтеры провели творческую акцию в рамках месяца, посвященного аутизму В «Меридиане» пройдет выставка-пристройство
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»75
«Игра престолов» снова отличилась2
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Секс по-настоящему в кино32
Истории, скрытые за самыми жуткими картинами1
Видео
01:54
Корейцы ведут себя на концерте как на похоронах
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение