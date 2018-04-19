В МВД России прошла международная научно-практическая конференция

С докладом о практике использования специальных средств обеспечения безопасности массовых мероприятий выступил начальник центра вооружения и индивидуальной бронезащиты научно-исследовательского института специальной техники ФКУ НПО «СТиС» МВД России полковник внутренней службы Андрей Конуров.

Участники научно-практической конференции рассмотрели критерии оценки средств индивидуальной бронезащиты в современных условиях и обсудили вопросы эффективности разработки и создания универсального средства защиты сотрудника органов внутренних дел с учетом всех аспектов служебной деятельности.

Внимание специалистов в научно-технической сфере было акцентировано на решении основных задач, возникающих при разработке и внедрении в эксплуатацию новых средств индивидуальной защиты и экипировки. Состоялся конструктивный обмен мнениями в сфере перспектив развития специальных технических средств и приемы их использования в нештатных ситуациях при проведении массовых мероприятий.

Экспозиционная программа конференции была представлена российскими предприятиями, специализирующимися в области разработки и производства специальных средств обеспечения безопасности. Вниманию гостей представлены средства индивидуальной и коллективной бронезащиты, специальные автомашины, средства мониторинга, системы видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией, инженерные сооружения обеспечения безопасности массовых мероприятий, досмотровая техника и средства визуального контроля.