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В МВД России прошла международная научно-практическая конференция
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В МВД России прошла международная научно-практическая конференция 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 18 минут назад
Сегодня в МВД России прошла научно-практическая конференция «Специальные средства обеспечения безопасности массовых мероприятий». В мероприятии приняли участие представители подразделений МВД России, Минспорта России, Росгвардии, ФСО России, ФСБ России, ПС ФСБ России, ФССП России, ФСИН России, ФТС России, Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции г. Москвы, АО «Рособоронэкспорт», Секретариата Организации договора о коллективной безопасности, представителя Полиции Республики Армения при посольстве Республики Армения в Российской Федерации, а также представителей российских предприятий-разработчиков, производителей и поставщиков специальной техники и средств обеспечения безопасности массовых мероприятий.
С докладом о практике использования специальных средств обеспечения безопасности массовых мероприятий выступил начальник центра вооружения и индивидуальной бронезащиты научно-исследовательского института специальной техники ФКУ НПО «СТиС» МВД России полковник внутренней службы Андрей Конуров.
Участники научно-практической конференции рассмотрели критерии оценки средств индивидуальной бронезащиты в современных условиях и обсудили вопросы эффективности разработки и создания универсального средства защиты сотрудника органов внутренних дел с учетом всех аспектов служебной деятельности.
Внимание специалистов в научно-технической сфере было акцентировано на решении основных задач, возникающих при разработке и внедрении в эксплуатацию новых средств индивидуальной защиты и экипировки. Состоялся конструктивный обмен мнениями в сфере перспектив развития специальных технических средств и приемы их использования в нештатных ситуациях при проведении массовых мероприятий.
Экспозиционная программа конференции была представлена российскими предприятиями, специализирующимися в области разработки и производства специальных средств обеспечения безопасности. Вниманию гостей представлены средства индивидуальной и коллективной бронезащиты, специальные автомашины, средства мониторинга, системы видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией, инженерные сооружения обеспечения безопасности массовых мероприятий, досмотровая техника и средства визуального контроля.
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