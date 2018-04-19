Президент ММКФ в окружении женщин: фото разных лет

Француженка Изабель Аджани стала гостьей фестиваля в 2004-м наряду с Мерил Стрип Эмиром Кустурицей . С одним важным условием — никакого ажиотажа вокруг ее персоны. Но в совместном снимке Никите Сергеевичу разве откажешь? (Фото: Globalook)

Новый год — новые зарубежные гости. Актриса, певица и режиссер Жанна Моро — звезды французского кино не стало летом прошлого года. (Фото: Globalook)

Младшей дочери Михалкова на снимке нет и 20 лет, а в ее фильмографии — лишь роли, сыгранные в детстве в лентах «Президент и его внучка», «Сибирский цирюльник» и «Утомленные солнцем». 2005 год. (Фото: Globalook)

2006 год, 28-й Московский Международный кинофестиваль. Рядом с его президентом — канадская модель Таша ди Вашконселуш… (Фото: Globalook)

В архиве Никиты Михалкова — целая коллекция снимков со знаменитыми француженками: почетной гостьей ММКФ 10-летней давности стала Милен Демонжо. Кстати, в 2008 году в Москве также побывали Уилл Смит … (Фото: Globalook)

Супруги Михалковы довольно редко позируют вместе на красной дорожке. Но на благотворительном вечере фонда «Русский силуэт», президентом которого является Татьяна, знаменитая пара всегда вместе. 2010 год. (Фото: Стрижнова Людмила)

На 32-м фестивале (тот же 2010-й год) актриса Эммануэль Беар представляла фильм «Это начинается с конца», дебютную картину супруга Михаэля Коэна. (Фото: Стрижнова Людмила)

Не самый удачный кадр — его герои не планировали позировать, а наслаждались банкетом в честь закрытия 32-го ММКФ. Но столь смелое платье Анастасии Макеевой нельзя не вспомнить! (Фото: КУДРЯВЦЕВА ЛАРИСА)

«Здесь потрясающие люди, дружелюбные, отзывчивые», — делилась впечатлениями Джеральдина Чаплин от фестиваля в 2011 году. Правда, в крепких товарищеских объятиях Михалкова актриса, кажется, растерялась. (Фото: МЕЛИХОВ АНАТОЛИЙ)

Еще один совместный кадр четы Михалковых. На этот раз — на премьере фильма Резо Гигинеишвили «Любовь с акцентом» в рамках ММКФ-2012. (Фото: Стрижнова Людмила)

Пять лет назад, ММКФ-2103. С редактором глянцевого журнала Светланой Бондарчук на премии «Великие времена» — блондинка на тот момент еще была супругой Федора Бондарчука . (Фото: Жданов Анатолий)

Старт фестиваля в 2016-м году режиссер пропустил из-за болезни, но присутствовал на его закрытии, где пообщался с Аленой Бабенко и ее мужем Эдуардом Субочем… (Фото: Кудрявов Борис, «КП») (Фото: Кудрявов Борис, «КП»)

… сериальной звездой Софьей Каштановой в эффектном синем наряде с волнующим разрезом…. (Фото: Кудрявов Борис, «КП»)

… и актрисой Татьяной Лютаевой, прибывшей на смотр в компании сына Доминика. (Фото: Кудрявов Борис, «КП»).

В 2017-м в состав жюри фестиваля вошла Орнелла Мути — итальянская актриса и давняя подруга Никиты Сергеевича. На красной дорожке коллеги охотно демонстрировали свои теплые отношения, крепко обнимаясь и позируя фотографам. Фото: Фролов Михаил, «КП»