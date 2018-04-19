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В Волгограде для школьников проведут виртуальные экскурсии
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В Волгограде для школьников проведут виртуальные экскурсии 

АиФ Волгоград 41 минуту назад
Фото: АиФ Волгоград
Юные читатели Волгоградской областной детской библиотеки 27 апреля отправятся в виртуальную краеведческую экспедицию «За сокровищами культуры — в Поволжскую глубинку».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета культуры, ребятам расскажут об археологических памятниках Волгоградской области разных эпох и цивилизаций. Дети узнают о загадочном культовом сооружении «Святилище Трёхостровское» в Иловлинском районе; историко-краеведческом музее Октябрьского района, в котором хранится бивень мамонта, пролежавший в земле более 130 тысяч лет; о Камышинских Ушах и многом другом. Кроме того, в экспедиции ребята будут петь песни и читать стихи, посвященные археологии и путешественникам-первооткрывателям. Отметим, за время реализации проекта «Чудеса культуры Волгоградской области», который реализуется с 2014 года, дети узнали о многих достопримечательностях края, музеях, библиотеках, памятниках истории и архитектуры. Мероприятие состоится 27 апреля в 11:40 в областной детской библиотеке.
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