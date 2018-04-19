Ольга Свиблова, Илья Бачурин и другие на премьере нового сезона «Мира Дикого Запада»

Вчера 18 апреля в Мультимедиа Арт Музее состоялась уникальная премьера первого эпизода нового сезона сериала «Мир Дикого Запада».

В этом году светская публика Москвы увидела серию флагманского проекта HBO на несколько дней раньше мировой премьеры. Событие было организовано «Амедиатекой». Специальный корнер Jim Beam Saloon помог погрузиться в атмосферу вестерна, где можно было не опасаться возмездия со стороны андроидов.

Зоны мероприятия подготовили посетителей к просмотру эпизода: Долорес встречала гостей, пианист исполнял темы из сериала, лаборанты настраивали андроидов, а «добывать» бурбон приходилось в VR-реальности. Гости по достоинству оценили напитки футуристических ковбоев на основе Jim Beam и Jim Beam Double Oak.

Утром 23 апреля первая серия появится в онлайн-сервисе «Амедиатека».

Внимание, спойлер! Во втором сезоне «Мира Дикого Запада» будет рассказана история возникновения парка развлечений и показаны другие тематические парки. В России новые серии будут выходить в «Амедиатеке» одновременно со всем миром в русской озвучке и на языке оригинала с субтитрами.