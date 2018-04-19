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Ольга Свиблова, Илья Бачурин и другие на премьере нового сезона «Мира Дикого Запада»
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Ольга Свиблова, Илья Бачурин и другие на премьере нового сезона «Мира Дикого Запада» 

SNCmedia.ru 38 минут назад
Фото: SNCmedia.ru
Вчера 18 апреля в Мультимедиа Арт Музее состоялась уникальная премьера первого эпизода нового сезона сериала «Мир Дикого Запада».
В этом году светская публика Москвы увидела серию флагманского проекта HBO на несколько дней раньше мировой премьеры. Событие было организовано «Амедиатекой». Специальный корнер Jim Beam Saloon помог погрузиться в атмосферу вестерна, где можно было не опасаться возмездия со стороны андроидов.
В побеге от реальности участвовали Ольга Свиблова, Илья Бачурин, Антон Лаврентьев, Мари Коберидзе, Полина Оганичева, Тимур Соловьев, Анка Цицишвили, Дарья Повереннова, Армен Ерицян, Наталья Бардо, Анна Михайловская, Андрей Байда, Артур Нечаев и другие.
Зоны мероприятия подготовили посетителей к просмотру эпизода: Долорес встречала гостей, пианист исполнял темы из сериала, лаборанты настраивали андроидов, а «добывать» бурбон приходилось в VR-реальности. Гости по достоинству оценили напитки футуристических ковбоев на основе Jim Beam и Jim Beam Double Oak.
Утром 23 апреля первая серия появится в онлайн-сервисе «Амедиатека».
Внимание, спойлер! Во втором сезоне «Мира Дикого Запада» будет рассказана история возникновения парка развлечений и показаны другие тематические парки. В России новые серии будут выходить в «Амедиатеке» одновременно со всем миром в русской озвучке и на языке оригинала с субтитрами.
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