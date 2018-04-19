Когда и где в Уфе будет проходить «Библионочь»? Список мест и мероприятий

Ежегодная акция «Библионочь» стартует 21 апреля 18.00.

Для уфимцев и гостей города в этот вечер будут работать четыре площадки, где будет организован ряд массовых культурно-развлекательных мероприятий.

главный корпус Национальной библиотеки им. А. -З. Валиди РБ (Ленина, 4) центры юношеского чтения (пр. Октября, 62/2) центр детского чтения (Менделеева, 203) Дом купца Чижова (второй корпус, ул. Октябрьской революции, 10).

«В Год семьи в республике мы сделали особый акцент на проведении тематических мероприятий, связанных с ценностями семьи и благотворительностью, — рассказала пресс-секретарь Национальной библиотеки Айгуль Япарова. — К примеру, отдел башкирской литературы и краеведения в этот вечер в главном корпусе проводит беседу о традициях, реликвиях семьи писателя Яныбая Хамматова «Час семейного отдыха» и праздник для счастливой семьи танцора Урала Муртазина «Формула семьи или 100 рецептов счастья». Отдел периодических изданий готовит круглый стол «Жизнь как легенда», где можно встретиться с семейной парой Фанисом и Альбиной Исхаковыми.

Уже работают книжные выставки «Семья на страницах литературных произведений», «Семейная круговерть», «Всему начало — отчий дом», посвящённые Году семьи, и «История благотворительности и меценатства в России», посвящённая Году добровольца (волонтёра) в России, а также выставка-буккросинг «Возьми книгу в круг семьи».

В этот вечер состоятся демонстрация социальных видеороликов (на телевизоре или на компьютерах), демонстрация фильмов и мультфильмов в формате 3D и презентация волонтёрских проектов «Cтань волонтёром, выбери свой путь!», подготовленные отделом электронных ресурсов.

Отдел читального зала вместе с Уфимским колледжем технологии и дизайна готовит выступление театра моды «Глория» (костюмы в национальном стиле), а также мастер-классы по моделированию одежды, парикмахеров (плетение косичек, укладка волос), «Современный дизайн аксессуаров из лент» и др.

Дом купца Чижова в этот вечер превратится в настоящий светский салон с приглашённым гостем из Франции Контэн Решаром. Также состоится просмотр и обсуждение фильма на немецком языке с русскими субтитрами, прозвучат лекции по творчеству испанских писателей на языке оригинала и др. Здесь исполнит свои песни известный уфимский писатель и бард Сергей Круль, выступит детский танцевальный коллектив, состоится концерт детской вокальной студии «Солнечный круг».

Центр детского чтения в Библиосумерках предложит театрализованное представление «Отдыхаем от души!», семейный конкурс «Все начинается с семьи», викторину «Семейные традиции», конкурс рисунков «Семейный портрет», интерактивную игру «Добрые традиции — славные обычаи», которые пройдут под чаепитие.

На «Семейных посиделках» Центр юношеского чтения проведёт мастер-класс «Ход белой королевы», игру-викторину «Путешествие в сказку», игру «Гадания по книгам», а также поэтическую площадку «Стихов, любимейшие строки». Помимо этого, в здесь пройдут арт-тусовка «Мы любим джаз» и арт-выставка «Живописная партитура».

На всех площадках будут организованы интеллектуальные игры, викторины, конкурсы, квесты ит.д. на различные темы и для любого возраста. Во всех корпусах пройдут выставки самых разнообразных книжных экспозиций, рукописей и редких изданий, периодических изданий на семейную тематику, буккроссинги и др. Также состоится выставка-продажа книжной продукции издательств и магазинов.

Традиционно для поклонников старинных и редких книг будут организованы экскурсии к книжным сокровищам в книгохранилища.