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Генеральным продюсером СТС назначен Антон Федотов
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Генеральным продюсером СТС назначен Антон Федотов 

Sostav.ru 12 минут назад
Фото: Sostav.ru
«СТС Медиа» объявил о назначении Антона Федотова генеральным продюсером телеканала СТС. На новой позиции он будет курировать вопросы, связанные с производством контента для канала СТС.
Антон Федотов будет подчиняться генеральному директору канала СТС, обязанности которого после ухода Дарьи Легони-Фиалко выполняет генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов.
«За годы сотрудничества с нашим холдингом Антон зарекомендовал себя как яркий, неординарный и креативный человек, способный находить неожиданные решения, умеющий удивлять зрителя. Успех многочисленных проектов СТС, в создании которых он принимал непосредственное участие, от «Кухни» до «Ивановых-Ивановых», лишний раз подчеркивает это. Перед Антоном стоит задача повышения уровня качества контента канала СТС, и я уверен, что он отлично с ней справится. Хочу пожелать Антону удачи на новом посту и поприветствовать его в дружной команде «СТС Медиа»», — сообщил Вячеслав Муругов, генеральный директор «СТС Медиа», генеральный директор канала СТС.
Антон Федотов — известный режиссер и продюсер, на счету которого целый ряд успешных проектов, реализованных в том числе и по заказу телеканала СТС. В их числе фильм «Кухня. Последняя битва», сериалы «Отель Элеон», «Кухня», «Даёшь молодёжь!» и другие. В 2016-м Антон Федотов открыл свою компанию Pick Up Film, которая в качестве субподрядчика производила оба сезона последнего проекта YBW для СТС «Ивановы-Ивановы»: серии писались в YBW, а Pick Up брала их в разработку.
«Для меня огромная честь влиться в коллектив холдинга «СТС Медиа» и канала СТС, стать частью этого знаменитого бренда со всей его замечательной историей. Принимая приглашение Вячеслава, я понимал, что работа генерального продюсера канала, безусловно, это новый уровень ответственности для меня, новый вызов, но, уверен, я смогу найти на этот вызов достойные ответы. Я знаю производство изнутри, намерен чутко контролировать контент и влиять на все стадии производства», — рассказал Антон Федотов, генеральный продюсер СТС.
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