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В библиотеке на 8-й Текстильщиков вспомнили сказки Андерсена
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В библиотеке на 8-й Текстильщиков вспомнили сказки Андерсена 

Управа района Текстильщики 26 минут назад
Фото: Управа района Текстильщики
Занятие «Волшебный зонтик Оле-Лукойе» для юных читателей состоялось в библиотеке №128, которая расположена на 8-й улице Текстильщиков. Об этом рассказала заведующая библиотекой Галина Мещерякова.
— Мы рады были видеть ребят на нашем занятии, посвященном творчеству Андерсена. Школьники совершили путешествие по сказкам писателя, ответили на вопросы викторины, разгадали загадки и вспомнили свои любимые произведения, — добавила Галина Мещерякова.
Напомним, что библиотека №128 находится по адресу улица 8-я Текстильщиков, 14. (мю)
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