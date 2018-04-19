В библиотеке на 8-й Текстильщиков вспомнили сказки Андерсена

Занятие «Волшебный зонтик Оле-Лукойе» для юных читателей состоялось в библиотеке №128, которая расположена на 8-й улице Текстильщиков. Об этом рассказала заведующая библиотекой Галина Мещерякова.

— Мы рады были видеть ребят на нашем занятии, посвященном творчеству Андерсена. Школьники совершили путешествие по сказкам писателя, ответили на вопросы викторины, разгадали загадки и вспомнили свои любимые произведения, — добавила Галина Мещерякова.

Напомним, что библиотека №128 находится по адресу улица 8-я Текстильщиков, 14. (мю)