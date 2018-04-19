Татаро-башкирский фестиваль «Дуслык купере» станет ежегодным

Марафон татаро-башкирской эстрады «Дуслык купере» («Мост дружбы») завершился 18 апреля в казанском зале «Пирамида». За 12 дней артисты выступили в 11 городах России с компактным проживанием татар.

Как и ожидалось, одной из главных тем, поднятых в ходе песенного марафона, был языковой вопрос. На всех концертных площадках артисты говорили о важности сближения двух народов, сохранения родного языка и без устали подчеркивали, что одинаково комфортно чувствуют себя, исполняя и татарские, и башкирские песни. А певец и депутат Госсобрания Башкирии Айдар Галимов и вовсе заявил, что он казах, поскольку родился в Казахстане. По мнению участников, фестиваль оправдал свое название.

«Нас хорошо встречали по всей России, аплодировали стоя. Зритель, забыв, кто татарин, а кто башкир, тепло принимал артистов. Нам теперь нужно быть вместе, особенно сейчас, когда идет давление на татарский и башкирский языки», — отметил Айдар Галимов.

Всего в составе концертной бригады было больше 30 артистов — большей частью из Татарстана. Вопреки ожиданиям, главы Башкирии и Татарстана, давшие «добро» рождению фестиваля, на концертах в своих столицах не появились. По словам главы Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина, две республики на уровне своих парламентов договорились, что песенный фестиваль «Дуслык купере» станет ежегодным — это напомнит о подзабытой советской традиции совместных концертов и проведения Дней Башкирии в Казани и Дней Татарстана в Уфе.