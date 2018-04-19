У кого набить тату: 10 наших любимых Instagram-аккаунтов мастеров со всего света

Ты давно хочешь набить тату, но не можешь определиться с рисунком и найти мастера, которому не страшно довериться? Мы поможем — собрали 10 самых крутых мастеров, которые бьют татуировки в разных концах планеты — от Тбилиси до Нью-Йорка.

@stfvelvet

Тбилиси

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Молодой человек по имени Пито выглядит эпатажно даже для ультрамодного Тбилиси, но за это его и любят. Он специализируется на цветных татуировках: бирюзовые змеи, красные линии, розы, простая геометрия и даже стихи на грузинском. Среди клиентов — одна из самых модных семей Тбилиси дизайнер Нини Заркуа и ее муж-футболист Александр Амисулашвили

@jonboytattoo

Нью-Йорк

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@laurenwinzer

Сидней

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Животные, герои мультиков, цветы и даже ультрафиолетовые надписи — все это делает татуировщица из Сиднея Лорен Уинзер, которая била Майли Сайрус Сатурн, волну и авокадо.

@kokakokin

Москва

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Николай «Кока» Кокин работает в студии Love Life Tattoo на Чистых прудах и забивает самых модных столичных скейтеров. Среди работ: картины Пикассо, обложки альбомов группы «Кино» и жизнеутверждающая петля на шее.

@darbytattoo

Москва

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Анна Дарбицкая — лучший и самый востребованный мастер тату-студии 13 Black Star’a на Большой Дмитровке. Аня работает с «тяжелыми» случаями — перекрывает татуировками глубокие шрамы, ожоги и другие несовершенства на — преимущественно женских — телах. С мужчинами работать Дарбицкая любит чуть меньше — говорит, с ними труднее.

@mxmttt

Париж

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Максим Буши — один из самых известных тату-мастеров в мире. В Париже, Лондоне и Цюрихе у него есть свои студии Sang Bleu, но большее количество времени он проводит с семьей во Франции. В своем интервью PEOPLETALK Максим рассказывал, как когда-то бил на руках Канье Уэста (40) даты рождения Ким (37) и дочки Норт (4). Но это мелочи — чаще всего Буши работает с большими тату: орел на всю грудь, сложные фигуры на всю спину и гигантские ирисы на всю руку.

@mirkosata

Нью-Йорк

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А у этого татуировщика только змеи: с розами, с кольцами, с лисами и планетами. Красные, черные, бирюзовые, длинные, короткие, — на любой вкус. И это очень красиво!

@pigmentninja

Стамбул

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Татуировки турецкого художника Аликана Горгу узнаешь из тысячи — он переносит на тело реальные фотографии, и делает это очень стильно. Все детали он сводит к минимуму, оставляя только самое необходимое — воспоминания.

@lipatovalyona

Москва

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Алена Липатова работает в московской студии Faux Paux и работает в разных стилях: бьет цветы, змей, ветки и каллиграфические надписи.

@taticompton

Нью-Йорк

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У Тати очень много небольших рисунков, героини которых катаются на скейтах, гадают на картах таро и танцуют восточные танцы. Тонкие линии, маленькие точки, и все это вручную — машинкой Тати не бьет. И выглядит это очень круто!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/u-kogo-nabit-tatu-10-nashih-lyubimyh-instagram-akkauntov-masterov-so-vsego-sveta/