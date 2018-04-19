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Роскомнадзор проверит патриотизм игрового автомата «Рэмбо 3»
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Роскомнадзор проверит патриотизм игрового автомата «Рэмбо 3» 

Игромания.ру 15 минут назад
Фото: Игромания.ру
Игровой автомат «Рэмбо 3» привлёк внимание детского омбудсмена Бурятии Татьяны Вежевич. Роскомнадзор по её сигналу проверит автоматический тир по мотивам одноимённого фильма, установленный в ТРЦ «Пиплс парк» в Улан-Удэ.
Как известно, события фильма «Рэмбо 3» происходят в Афганистане. Джон Рэмбо отправляется на помощь моджахедам и вступает в борьбу с советскими войсками. Этой же тематике посвящён аркадный тир: в нём посетители ТРЦ могут пострелять по фигуркам солдат, одетых в военную форму СССР. Татьяна Вежевич пришла к выводу, что автомат «распространяет среди игроков антипатриотические настроения и наносит вред психическому здоровью несовершеннолетних». Правда, на автомате указано ограничение по возрасту «18+», но дети всё равно на нём играют.
Теперь игровой автомат проверит и изучит комиссия Роскомнадзора. Возможно, его тоже придётся подвергнуть блокировке.
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