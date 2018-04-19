В Энгельсе родители кормили сына отходами из мусорного контейнера

По данным областной прокуратуры, на протяжении трех лет супруги не заботились о своем сыне, что впоследствии отрицательно сказалось на его физическом и психическом здоровье, передает НИА «Самара»

В квартире, где проживает мальчик, были повреждены канализационный сток и водоснабжение, не работали бытовые приборы. Ребенок был вынужден самостоятельно стирать свои вещи, поскольку в квартире не работала стиральная машина, а также пытался сам приготовить себе еду, так как холодильник находился в неисправном состоянии. Мать приносила для сына продукты питания, непригодные для употребления в пищу, собранные в мусорных контейнерах.

«Муж с молчаливого согласия супруги периодически проявлял жестокость и применял непедагогические методы воспитания сына, в том числе нанося побои и причиняя телесные повреждения, по поводу которых ребенок был вынужден самостоятельно обращаться в медицинские учреждения за квалифицированной медицинской помощью», –говорится в сообщении.

Решением суда супруги были приговорены к исправительным работам. С каждого в доход государства удержано 10% заработка.