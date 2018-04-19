Ещё
Концерт Марины Огайджан прошел в Ховрине
Далее:
Читайте также:
Ещё

Концерт Марины Огайджан прошел в Ховрине 

Управа района Ховрино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Во вторник, 17 апреля, в территориальном центре социального обслуживания «Ховрино» прошел творческий вечер руководителя хора «Русские узоры», музыканта Марины Огайджан.
— Со сцены прозвучали произведения известных композиторов. Зал горячо провожал артистку овациями, — уточнили в центре социального обслуживания.
Напомним, территориальный центр социального обслуживания «Ховрино» находится по адресу: ул. Флотская, д. 15, корп. 1. В ТЦСО регулярно проходят бесплатные мероприятия для всех желающих, а пенсионеры могут заполнить анкету на участие в программе «Московское долголетие» и заниматься танцами, фитнесом и английским языком. (то)
Управа района Ховрино города Москвы: последние новости
«Библионочь» в Ховрине посвятят 200-летию Ивана Тургенева Читатели библиотеки на Фестивальной совершили виртуальное путешествие по Золотому кольцу Конкурсы и викторины по сказкам прошли в библиотеке на Фестивальной
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР15
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»83
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Секс по-настоящему в кино32
Три великие бабушки советского кино3
Видео
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение