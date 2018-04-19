Концерт Марины Огайджан прошел в Ховрине

Во вторник, 17 апреля, в территориальном центре социального обслуживания «Ховрино» прошел творческий вечер руководителя хора «Русские узоры», музыканта Марины Огайджан.

— Со сцены прозвучали произведения известных композиторов. Зал горячо провожал артистку овациями, — уточнили в центре социального обслуживания.

Напомним, территориальный центр социального обслуживания «Ховрино» находится по адресу: ул. Флотская, д. 15, корп. 1. В ТЦСО регулярно проходят бесплатные мероприятия для всех желающих, а пенсионеры могут заполнить анкету на участие в программе «Московское долголетие» и заниматься танцами, фитнесом и английским языком. (то)