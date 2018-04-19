Москва глазами звезд: Иван Шабалтас прогулялся по обновленной столице

Замоскворечье и Якиманка — любимые районы актера Ивана Шабалтаса . Сколько десятков километров он здесь исходил, начиная еще со студенческих времен, даже представить сложно. Так изучил эту часть Москвы, что теперь может с легкостью проводить экскурсии, отмечает "ТВ Центр"

"Вот, кстати, один из особняков — это городская усадьба Демидовых. Здесь глазу приятно. История и современность. И как замечательно вписалось то, что сейчас в городе делают. По архитектуре это все сочетается с древней старой Москвой", — рассказывает Шабалтас.

Настоящий дворец в стиле классицизма был построен в XVIII веке. Позже Демидовы его продали графине Марии Федоровне Сологуб. Она устраивала здесь литературные вечера. Частыми гостями на них были Тургенев и Аксаков. В XIX веке в особняке расположилась мужская гимназия. После революции — школа. А с 40-х годов прошлого века сюда переехала библиотека имени Ушинского. Кованными чугунными воротами восхищаются до сих пор. Не только посетители библиотеки. Но и прохожие.

"Я не очень люблю машины. И очень хорошо, что их стало поменьше. Я вот сажусь на одну из этих скамеечек с журнальчиками, беру чашечку кофе. Сижу, такое благолепие. На душе хорошо. И есть, на что посмотреть", — рассказывает Шабалтас.

С 2014 года безымянный сквер рядом с Домом писателей стал носить имя Ивана Шмелева . Кстати, учился он в той самой мужской гимназии напротив, за чугунными воротами. Прогулки по окрестностям Третьяковской галереи — теперь одно из любимых занятий москвичей.

Иван Шабалтас, когда учился в ГИТИСе, приезжал в Третьяковку каждую среду. Сотрудницы к нему привыкли и угощали бутербродами. Потом часто водил в галерею дочку и сына.

Шабалтас: «Он увидел скульптуру Амурчика. Он спрашивает: „Пап, это чего?“ Я говорю: „Амур“. „А кто он такой?“ Я говорю: „Видишь, у него колчан за спиной и там стрелы. Вот он вытаскивает стрелу и пускает ее. И если она попадает в сердце тетеньки, она влюбляется“. Сын подумал и сказал: „А если тетенька уже замужем?“

— И что вы ответили?

— Нет, я ему не стал рассказывать, что бывает.

Для творческих людей комфортная прогулка — это возможность побыть наедине с собой и подумать. Иван Шабалтас иногда пешком преодолевает многокилометровый маршрут от Таганки до театра на Малой Бронной. Говорит, такая прогулка вдоль Москва-реки — отличная возможность подготовиться к спектаклю.