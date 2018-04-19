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DM: гитары и костюмы Принса выставили на аукцион Julien в Нью-Йорке
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DM: гитары и костюмы Принса выставили на аукцион Julien в Нью-Йорке 

ТАСС 1 час назад
ЛОНДОН, 19 апреля. /ТАСС/. Гитары и блестящие наряды певца Принса (настоящее имя — Принс Роджерс Нельсон, 1958-2016), который был известен своим неповторимым стилем, выставлены на аукцион Julien в Нью-Йорке. Поклонникам звезды предлагается более 150 лотов — от детских фотографий до потрясающих украшений, сообщает в четверг британская газета Daily Mail.
Одним из самых желаемых для фанатов раритетов — выполненная по его заказу ярко-желтая гитара Cloud, названная так по неповторимому стилю движений по сцене удивительно пластичного музыканта. Она предварительно оценена в 60 тыс. — 80 тыс. долларов.
В прошлом году еще один такой инструмент гитариста— виртуоза ушел с молотка за $700 тыс.
Гитары из серии Cloud изготавливал для Принса мастер из Миннеаполиса Дейв Русан. Одна из них запечатлена в американском музыкальном фильме-драме Purple Rain ("Пурпурный дождь" (1984). В главной роли снялся сам музыкант, для которого это был дебют на большом экране. В нем Принс выступает со своими песнями. Отдельно затем был выпущен саундтрек Purple Rain.
В $50 — 70 тыс. оценена сверкающая синяя водолазка с подходящими по стилю брюками. В них Принс выступал вместе с Ленни Кравицем на церемонии вручения музыкальных премий МТВ в 1999 году, напоминает торговый дом.
Торги пройдут 18 мая.
Принса скоропостижно скончался в своем доме Paisley Park летом позапрошлого года из-за случайной передозировки сильных болеутоляющих лекарств. Власти штата Миннесота до сих пор не объявляли официально, есть ли подозреваемые в причастности к смерти певца. По словам адвоката Уильяма Маузи, Принс незадолго до своей смерти обратился к наркологу Ховарду Корнфилду, чтобы преодолеть зависимость от сильных болеутоляющих лекарств. Консультация с врачом, однако, не состоялась из-за кончины исполнителя.
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