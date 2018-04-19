Совсем недавно исполнилась моя мечта…

Учусь я в пятом классе. Совсем недавно исполнилась моя мечта, которой я жил с 2016 года. Тогда в Артек уехала моя сестра. Я слушал ее рассказы о Крыме, Черном море, друзьях из лагеря «Янтарный», песню «Моя душа в полоску с якорями» и, конечно, завидовал. Так хотелось увидеть все своими глазами. Я понимал: путевка в Артек — это награда за отличную учебу, активную работу в классе и школе.

Я участвовал в разных конкурсах, олимпиадах, волонтерских делах, старался успеть сделать как можно больше. Прошел конкурсный отбор среди пятиклассников. И вот в руках у меня путевка в лагерь моей мечты! По распределению вся наша нижегородская делегация попала в лагерь «Морской» — старейший и крупнейший лагерь Артека с корпусами прямо на берегу Черного моря. Смена пролетела незаметно.

Ежедневные мероприятия, экскурсии, учёба в школе, занятия в кружках не оставляли ни минуты для скуки. Попал я в смену «Экология слова», поэтому все мероприятия были посвящены литературе и писателям. С отрядом мы много путешествовали, побывали в городе-герое Севастополе, Ялте, Ливадийском дворце. Уроки у нас были необычные: биология — в Никитском ботаническом саду, основы физики — в музее магнитиков (там я нашел фото сестры и ее моротряда), астрономия — в обсерватории… А географию можно было вы— учить с помощью друзей, приехавших в лагерь из разных уголков нашей страны.

Занимаясь в кружке, я смастерил воздушного змея и с нетерпением жду сильного ветра, чтобы он поднялся в теряевское небо. Вернувшись, я другими глазами увидел артековцев нашей школы: «янтарника» Артема, «хрустальника» Алексея, «морянку» Кристину… Я понял: тот, кто побывал в лагере на берегу Черного моря, жил по законам дружбы, уже никогда не будет прежним. Чувствую, что изменился, и с благодарностью и уверенностью могу сказать: «Мой любимый „Морской“, я навеки с тобой!».

Друзья считают, что жизнь делится на «до» и «после» Артека. Наверное, это так.

Автор: КУРГУЗИКОВ И.

Источник: «Богородская газета»