Ассоциация фотографов представила в Лондоне лучшие фотографии за 50 лет 

В честь 50-летия Ассоциации фотографов в Лондоне открылась выставка с лучшими работами участников ассоциации. В ней представлены глянцевые снимки знаменитостей, рекламные кадры и репортажные фотографии. Работы для выставки отбирали по критериям влияния, разнообразия и качества.
Источник: Daily Mail
Принцесса Маргарет и ее муж лорд Сноудон с детьми: виконтом Линли и Сарой Армстронг. Фото сделано в 1969 году в Кенсингтонском дворце.
Автор — фотограф дикой природы Тим Флак.
Автор — портретный фотограф Викран Кушва.
Врач с раненым после атаки талибов в Афганистане в 2007 году. Автор — британский фотожурналист Тим Хетерингтон.
Образ беременного мужчины использовался в рекламной кампании средств контрацепции.
Мужчина из Техаса позирует с пистолетом, наведенным на ребенка.
Бухта у Фарерских островов после охоты на китов. Автор — Адам Вулфит.
Любитель автомобилей Джимми Фугра в своем Chevy Impala. Авторы — Амит Амин и Наруп Джути.
Снимок Дональда Сильверстайна, размещенный в Vogue в марте 1964 года.
Фотограф Ева Арнольд. Автор снимка — Дэвид Юстас.
Авторы — фотографы Anderson & Low.
Катание на верблюдах возле пирамид Гизы в Египте. Автор — британский фотограф Дэвид Фэрман.
Одна из первых супермоделей Джин Шримптон.
Модель Твигги.
Фото Энди Грина «Новая перспектива».
Фото Клэр Парк «Миф о красоте».
Чайная на Веллингтон-стрит, Лондон. Автор — Клив Борнселл.
Наездники Майк и Джеймс с лошадью Фиби. Автор — Элизабет Зещин.
Рекламное фото сигарет Silk Cut («Отрез шелка»), 1980-е годы.
Фото Гарри Кори Райта 2004 года.
Нельсон Мандела и архиепископ Десмонд Туту. Автор обоих снимков — южноафриканский фотограф Джиллан Эдельштейн.
«Трикотажный камуфляж». Фото Джозефа Форда 2018 года.
Знак борделя Angel Ladies на фоне заброшенного аэропорта, Невада. Автор — Маркус Дойл.
Хэвенс и Аиша позируют для фотосерии Каролин Мэндельсон «Быть посредине».
Девушка по имени Шэй. Автор — фотограф Лаура Паннак, которая часто снимает детей и подростков.
Фото Мартина Усборна из серии «Собаки в ожидании хозяев».
Центр Гонконга в 1995 году. Автор — Макс Фосит.
«Уличная лампа», Джон Кларидж.
Фото Кена Гриффитса.
Немецкое кладбище недалеко от поля битвы во Франции. Автор — Майк Сент Мор Шейл.
Огненное кольцо у ледника Льюис на горе Кения. Саймон Норфолк сделал этот снимок, чтобы проиллюстрировать изменение климата.
Фото Симона Пейдж-Ричи.
Озеро Эйбрахам в Западной Альберте, Канада. Фото Пола Вейкфилда, 2011 год.
Фото Рольфа Гобица, 1990 год.
Каолина Гербора на Кончите. Автор — Питер Лейвери, 1986 год.
Реклама парфюма.
Снимок Спенсера Ровелла с Адамом Перри для Athena Posters.
Фотограф Тесса Трегер известна тем, что часто использует в качестве реквизита еду. Этот снимок она назвала «Магия света №23».
В 1989 году Трегер пересняла картину Моне «Мост», используя только растения.
Мальчики играют в бассейне с морской водой Шослтон в Бриксхеме (Великобритания), июль 2017 года. Английская Ривьера.
Комната в Гранд Отеле, Сент-Панкрас, Лондон.
Заключенный тюрьмы Сьюдад-Барриос, Сальвадор.
Проекта Пола Венэма-Кларка Our Human Condition исследует отношения между братьями и сестрами, когда хотя бы у одного из них есть генетическое заболевание. Сестры Хэтти и Шарлотта, 2017 год.
Редкий снимок новорожденного носорога Алана — четвертого с 1970 года носорога, родившегося в парке дикой природы Котсуолд. Автор — Рори Карнеги.