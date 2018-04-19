Ассоциация фотографов представила в Лондоне лучшие фотографии за 50 лет

В честь 50-летия Ассоциации фотографов в Лондоне открылась выставка с лучшими работами участников ассоциации. В ней представлены глянцевые снимки знаменитостей, рекламные кадры и репортажные фотографии. Работы для выставки отбирали по критериям влияния, разнообразия и качества.

Принцесса Маргарет и ее муж лорд Сноудон с детьми: виконтом Линли и Сарой Армстронг. Фото сделано в 1969 году в Кенсингтонском дворце.

Автор — фотограф дикой природы Тим Флак.

Автор — портретный фотограф Викран Кушва.

Врач с раненым после атаки талибов в Афганистане в 2007 году. Автор — британский фотожурналист Тим Хетерингтон.

Образ беременного мужчины использовался в рекламной кампании средств контрацепции.

Мужчина из Техаса позирует с пистолетом, наведенным на ребенка.

Бухта у Фарерских островов после охоты на китов. Автор — Адам Вулфит.

Любитель автомобилей Джимми Фугра в своем Chevy Impala. Авторы — Амит Амин и Наруп Джути.

Снимок Дональда Сильверстайна, размещенный в Vogue в марте 1964 года.

Фотограф Ева Арнольд. Автор снимка — Дэвид Юстас.

Авторы — фотографы Anderson & Low.

Катание на верблюдах возле пирамид Гизы в Египте. Автор — британский фотограф Дэвид Фэрман.

Одна из первых супермоделей Джин Шримптон.

Модель Твигги.

Фото Клэр Парк «Миф о красоте».

Чайная на Веллингтон-стрит, Лондон. Автор — Клив Борнселл.

Наездники Майк и Джеймс с лошадью Фиби. Автор — Элизабет Зещин.

Рекламное фото сигарет Silk Cut («Отрез шелка»), 1980-е годы.

Фото Гарри Кори Райта 2004 года.

Знак борделя Angel Ladies на фоне заброшенного аэропорта, Невада. Автор — Маркус Дойл.

Хэвенс и Аиша позируют для фотосерии Каролин Мэндельсон «Быть посредине».

Девушка по имени Шэй. Автор — фотограф Лаура Паннак, которая часто снимает детей и подростков.

Фото Мартина Усборна из серии «Собаки в ожидании хозяев».

Центр Гонконга в 1995 году. Автор — Макс Фосит.

«Уличная лампа», Джон Кларидж.

Фото Кена Гриффитса.

Немецкое кладбище недалеко от поля битвы во Франции. Автор — Майк Сент Мор Шейл.

Огненное кольцо у ледника Льюис на горе Кения. Саймон Норфолк сделал этот снимок, чтобы проиллюстрировать изменение климата.

Фото Симона Пейдж-Ричи.

Озеро Эйбрахам в Западной Альберте, Канада. Фото Пола Вейкфилда, 2011 год.

Фото Рольфа Гобица, 1990 год.

Каолина Гербора на Кончите. Автор — Питер Лейвери, 1986 год.

Реклама парфюма.

Снимок Спенсера Ровелла с Адамом Перри для Athena Posters.

Фотограф Тесса Трегер известна тем, что часто использует в качестве реквизита еду. Этот снимок она назвала «Магия света №23».

В 1989 году Трегер пересняла картину Моне «Мост», используя только растения.

Мальчики играют в бассейне с морской водой Шослтон в Бриксхеме (Великобритания), июль 2017 года. Английская Ривьера.

Комната в Гранд Отеле, Сент-Панкрас, Лондон.

Заключенный тюрьмы Сьюдад-Барриос, Сальвадор.

Проекта Пола Венэма-Кларка Our Human Condition исследует отношения между братьями и сестрами, когда хотя бы у одного из них есть генетическое заболевание. Сестры Хэтти и Шарлотта, 2017 год.

Редкий снимок новорожденного носорога Алана — четвертого с 1970 года носорога, родившегося в парке дикой природы Котсуолд. Автор — Рори Карнеги.