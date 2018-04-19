В Волхове прошел конкурс-фестиваль «Волшебный микрофон»

14 апреля в Волхове в Доме Культуры «Железнодорожник» прошёл 5 открытый конкурс–фестиваль детского эстрадного вокального творчества «Волшебный микрофон», посвящённый Году туризма в Ленинградской области.

В нем приняли участие самые талантливые, смелые, яркие солисты и ансамбли Ленинградской области! В этом году фестиваль проходил в рамках отборочного тура областного конкурса исполнителей эстрадной песни «Созвездие талантов». Около ста солистов и ансамблей — участников фестиваля приехали из разных муниципальных районов Ленинградской области: Гатчинского, Выборгского, Тосненского, Бокситогорского, Кировского, Волосовского и Всеволожского.

Оценивали мастерство участников настоящие профессионалы своего дела:

Председатель жюри: заведующая сектором вокально-хорового и инструментального искусства ГБУК Ленинградской области «Дом народного творчества», преподаватель кафедры народного песенного искусства Санкт-Петербургского Государственного института культуры Татьяна Николаевна Попушина. Педагог дополнительного образования 1-й категории, руководитель студии академического пения, учитель музыки высшей категории СОШ № 339 Невского района г. Санкт-Петербурга Ирина Витальевна Петрова . Преподаватель МБУ ДО «Волховская ДШИ » Галина Геннадьевна Филиппова. Художественный руководитель ВГДК, педагог по эстрадно-джазовому вокалу, солистка народного коллектива — оркестра «Джаз-тон» Наталья Михайловна Шунина. Руководитель вокального коллектива « New Voice» муниципального бюджетного учреждения «Сясьстройский городской Дом культуры» Алина Игоревна Вшивцева.

Все участники достойно показали себя в конкурсной программе и получили заветные награды. Спасибо всем за этот праздник песни, за любовь и преданность музыке!