Челябинск присоединится к Зеленому марафону «Бегущие сердца»

Более 1 000 челябинцев уже зарегистрировались на сайте Зеленого марафона «Бегущие сердца» и планируют участие в этом масштабном забеге. Зеленый марафон «Бегущие сердца» — это крупнейший национальный проект по продвижению здорового образа жизни и спорта, организатором которого является Сбербанк . Одновременно мероприятие пройдет 27 мая в 54 городах России, а также в других странах присутствия Группы Сбербанк с участием более 150 000 человек.

Челябинск поддерживает этот масштабный проект и вместе с Администрацией города и Министерством спорта и физической культуры Сбербанк организует «Зеленый марафон» уже в седьмой раз. С 2017-го года мероприятие проводится на новом месте — в Легкоатлетическом комплексе имени Елены Елесиной на проспекте Ленина, 84. Это одна из главных площадок города для общегородских, региональных и федеральных спортивно-массовых мероприятий.

В 2017-м году в празднике приняло участие более 5 000 челябинцев и гостей города, а на старт забега вышло более 3 000 человек. Участником забега может стать каждый, независимо от возраста или физической подготовки. Трасса забега проходит по стадиону и прилегающей лесопарковой зоне. Традиционно, в забеге и в основной программе мероприятия примет участие Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.

Помимо массового старта на короткую дистанцию, это еще большой праздник для взрослых и детей. В программе мероприятия — спортивно-развлекательные конкурсы на сцене, подарки, полевая кухня, более 15 площадок с семейными активностями и флэшмоб.

«Я уже принимал участие в Зеленом марафоне от Сбербанка. Бег — это самый настоящий культ здорового образа жизни, самый демократичный вид спорта. Проект стал хорошей спортивной традицией, заслуживающей дальнейшего развития в Челябинской области», — рассказывает Дмитрий Федечкин , пресс-секретарь губернатора Челябинской области

Девиз праздника «Бежим со смыслом» выбран неслучайно. Каждый участник мероприятия может внести свой вклад в поддержку детей и социальной организации. Социальным партнером Зеленого марафона «Бегущие сердца» в Челябинске в 2018 году будет клуб «Наше место» для молодежи с ограниченными возможностями. Вместе со Сбербанком организация проведет ярмарку и покажет спектакль от театральной студии с участием актеров и волонтеров «Нашего места».

Для участия в Зеленом марафоне «Бегущие сердца» необходимо зарегистрироваться на сайте http://greenmarathon.ru/ и в день мероприятия получить личный номер в зоне регистрации у входа на стадион имени Е. Елесиной.