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«Зеленый марафон „Бегущие сердца“ пройдет в Петербурге в День города
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«Зеленый марафон „Бегущие сердца“ пройдет в Петербурге в День города 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге второй год подряд «Зеленый марафон „Бегущие сердца“ будет проходить при поддержке Правительства Санкт-Петербурга. Традиционный забег на дистанцию 4,2 км уже включен в официальную программу мероприятий, посвященных празднованию Дня города.
»Зеленый марафон «Бегущие сердца» стартует 27 мая в Парке 300-летия Санкт-Петербурга и одновременно пройдет еще в 53 городах России, включая Калининград, Архангельск, Вологду и Сыктывкар.
В Петербурге, как и в прошлом году, вместе с любителями бега на одномоментный старт выедут участники городского Большого велопарада. Велосипедисты проедут дистанцию от БКЗ «Октябрьский» до Парка 300-летия Санкт-Петербурга, где встретятся с участниками «Зеленого марафона „Бегущие сердца“ Сбербанка.
В программе праздника, помимо самого забега и Большого велопарада, предусмотрены развлекательные мероприятия: конкурсы для спортсменов и болельщиков, выступления артистов, развлечения для маленьких гостей.
»В этом году основной целью Зеленого марафона в Санкт-Петербурге будет поддержка детского спорта. В честь 315-ого дня рождения Северной столицы мы вместе с Благотворительным фондом Николая Валуева построим в Парке 300-летия новую детскую спортивную площадку», — отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.
Каждый участник «Зеленого марафона „Бегущие сердца“ внесет свой вклад в осуществление этого проекта — для этого нужно только зарегистрироваться на сайте http://greenmarathon.ru/ и прийти на праздник. За каждого участника Сбербанк перечислит денежную сумму на строительство спортивной площадки в Благотворительный фонд развития детско-юношеского спорта Николая Валуева.
Регистрируйтесь на сайте https://greenmarathon.ru/, приглашайте друзей и знакомых, приходите с семьей, вам понравится!
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