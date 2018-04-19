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О стендовом моделировании поговорят в библиотеке на Балтийской
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О стендовом моделировании поговорят в библиотеке на Балтийской 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В детской библиотеке № 31 на Балтийской улице гостям расскажут о стендовом моделировании. Вместе с педагогом дети посмотрят фильм об истории самолетостроения. Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Юлия Дьячковская.
— Стендовое моделирование — это создание макетов техники давно ушедших дней. Моделист Никита Донцов расскажет ребятам о самолетостроении, покажет исторические хроники, — поделилась Дьячковская.
Начало в 16.00. Детская библиотека № 31 расположена по адресу ул. Балтийская, д. 4. Вход свободный. (мю)
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