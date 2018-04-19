О стендовом моделировании поговорят в библиотеке на Балтийской

В детской библиотеке № 31 на Балтийской улице гостям расскажут о стендовом моделировании. Вместе с педагогом дети посмотрят фильм об истории самолетостроения. Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Юлия Дьячковская.

— Стендовое моделирование — это создание макетов техники давно ушедших дней. Моделист Никита Донцов расскажет ребятам о самолетостроении, покажет исторические хроники, — поделилась Дьячковская.

Начало в 16.00. Детская библиотека № 31 расположена по адресу ул. Балтийская, д. 4. Вход свободный. (мю)