«Поясни за шмот» по-нижегородски. Избиения есть, но полицейские заявили, что интернет ни при чем

Для начала журналистам бодро отрапортовали, что количество преступлений, в которых участвуют несовершеннолетние, неуклонно падает. Для сравнения взяли 2010 и 2017 год. Разница действительно впечатляющая. Если восемь лет назад в области было зафиксировано 1789 преступлений, в которых участвовал 1381 человек, то за прошлый год было зафиксировано 838 таких случаев и их совершили 435 несовершеннолетних.

Причем часто один подросток совершает несколько преступлений. Причина, как считают в МВД — безнаказанность и «слишком мягкое законодательство».

— Подростки, которые неоднократно были задержаны за преступления, в большинстве своем — с отклонениями в психическом развитии, — пояснила заместитель начальника управления по организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Нижегородской области Эльвира Хрящева. — Они очень слабо поддаются корректировке поведения. Чаще всего эти дети воспитываются в неполных семьях.

Хрящева считает, что наше законодательство очень гуманное, и даже когда подростки неоднократно совершают преступления, такую меру, как арест, суды применяют очень редко. Пример: в Арзамасе подростка 16 раз задерживали за кражи, но наказания он не несет, поскольку несовершеннолетний.

Дети начинают чувствовать безнаказанность и продолжают нарушать закон. Причем со временем тяжесть преступлений растет.

Были в Нижегородской области и случаи, когда подростков использовали втемную как наркокурьеров. Особенно часто в такие ловушки попадают ребята, которые приезжают учиться в Нижний Новгород из области. Они живут в общежитиях, всегда хочется подзаработать. А в результате ребята попадают в криминальную среду.

А вот по поводу случая, когда ровесницы избили автозаводскую девочку, Эльвира Хрящева категорически отвергла версию того, что хулиганы были из группы «Поясни за шмот».

— Мы разобрались в этой ситуации, — сообщила Хрящева. — Никакой там не «поясни за шмот». Девочки поссорились из-за мальчика. Такие истории были, есть и, к сожалению, будут.

Действительно, нижегородской группы с таким названием в социальной сети нет. Но она есть. Только называется эта группа «Нижегородский кежуал». И на ее странице можно найти и угрозы, и призывы к расправе над «неправильными» подростками.

Дошло до того, что член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова передала главе Роскомнадзора неполный список групп «Вконтакте», призывающих к насилию школьников. Среди них — ряд нижегородских интернет-сообществ. В том числе и вышеназванная группа. И состоит в ней на данный момент 35 190 участников.

Но если полиция считает, что эта проблема не является ключевой в структуре подростковой преступности, то в школах города родителей начали открыто предупреждать об их опасности.

Вчера в школе № 103, например, родительское собрание сначала провели в актовом зале для всех родителей учеников, а уж потом разошлись по классам.

На общем собрании директор школы рассказывала о том, что сидение в интернете несет угрозу. Среди опасных интернет-ресурсов она назвала сайты «Анти синий кит», «Красная сова», «Косплей» (они могут призывать к суициду), а также группы «Вконтакте»: «Сатанисты», «АУЕ» (арестансткий уклад един), «Забивы» (призыв к массовым дракам), «Страха.нет», «Анорексия» и игра «Пропади из дома на сутки».

— Нам рассказали еще об одной «новинке», — рассказала корреспонденту NN.ru мама первоклассницы. — Сейчас и в канцелярских магазинах, и на сайтах продаются блокноты и дневники с заданиями, которые дети должны выполнять. Педагоги рекомендуют очень внимательно просматривать такие блокноты на предмет опасных заданий или некорректных рисунков.

Педагоги рекомендуют родителям присматриваться к изменению поведения подростков. Признаками того, что ребенок попал в зависимость от такой группы, может быть новая привычка просыпаться в определенное время ночи, тревожное ожидание сообщений на телефон. Некоторые администраторы групп требуют от их участников выходить на связь в определенное время и всегда быть на связи.

P. S. Девочек, которые побили ровесницу, поставили на учет в инспекции по делам несовершеннолетних.