Как начинал автор «Дяди Стёпы»? Кому Сергей Михалков показывал первые стихи

Птицы и стихи

Знаменитому автору «Дяди Стёпы» и текста гимна СССР Сергею Михалкову недавно исполнилось 105 лет.

Жители Пятигорска и Георгиевска считают Сергея Владимировича своим земляком, хотя автор популярных детских стихов родился в Москве.

Но в конце 20-х годов прошлого века Михалковы переехали на Северный Кавказ.

Чтобы почтить память, вдова поэта Юлия Субботина-Михалкова и его внуки Егор Кончаловский и Артём Михалков на днях посетили места, где прошли детство и юность знаменитого родственника, — города Пятигорск и Георгиевск.

Как рассказали в Пятигорском краеведческом музее, отец будущего поэта Владимир Михалков занимался птицеводством, и его пригласили работать в «Терселькредсоюз».

В 1927 году Михалковы поселились в Пятигорске, на улице Февральской. Сергей учился в школе №1. Там сейчас музей поэта.

Кстати, эту школу в свой нынешний приезд на Ставрополье посетили вдова поэта Юлия Субботина-Михалкова. Специально к приезду московских гостей ученики подготовили концерт по произведениям Сергея Михалкова.

В 1928 году стихотворение юного Сергея напечатали в литературном журнале «На подъёме», которые в те годы выходил в Ростове-на-Дону. Перед тем как отослать своё творение в издательство, одарённый школьник посоветовался с учителем русского языка и литературы А. Сафроненко.

А в 1930 году семья Михалковых переехала в Георгиевск. Жили они в одноэтажном доме на тогдашней улице Зольской, а ныне улице Маяковского.

«Дом постройки 1911 года сохранился по сей день. Его первым хозяином был Михаил Овчинников, — рассказали в пресс-службе администрации Георгиевского городского округа. — Сейчас на фасаде — мемориальная доска, а сам дом находится в хорошем состоянии.

Именно в нашем городе Владимир Михалков открыл курсы по птицеводству — первое на Северном Кавказе среднее учебное заведение по подготовке специалистов для сельского хозяйства. Сейчас это техникум механизации, автоматизации и управления».

В конце 1932 года Владимир Александрович умер. Его похоронили на кладбище Георгиевска. Кладбище не уцелело, но на этом месте — мемориальная плита, на которой высечены имена похороненных здесь знаменитых людей.

Это место, как и дом, где жили Михалковы, в нынешний приезд посетили вдова и внуки поэта.

Помогал Кавминводам

Сергей Михалков вернулся в Москву в 1930 году.

«Но Сергей Владимирович часто приезжал на Кавминводы, — вспоминает краевед Борис Розенфельд. — Помню, в далёкие 60-е он как-то принял участие в традиционном поэтическом фестивале, посвящённом Михаилу Юрьевичу Лермонтову. Это был очень простой в общении человек».

Будучи депутатом Верховного Совета СССР, Сергей Михалков много сделал для региона, который считал родным. В частности, по данным Пятигорского краеведческого музея, благодаря известному поэту удалось остановить вырубку лесов на Кавминводах.

А в 80-е поэт нередко посещал Георгиевск. Городской детской библиотеке он дарил свои книги.

«Несколько лет назад Сергей Владимирович разрешил библиотеке №5 присвоить своё имя, — рассказывает библиотекарь Светлана Аракелян. — К приезду гостей там открыли специальную комнату, где хранятся личные вещи поэта».

Для Артёма Михалкова посещение этого библиотечного мини-музея стало приятным сюрпризом.

Он обнаружил там фотографии деда, которые ранее нигде не видел. Также в библиотеке хранятся костюм Сергея Владимировича, подаренные детскому поэту и альбомы с личными автографами известных художников Ильи Глазунова и Александра Шилова.