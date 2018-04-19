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Линия раздора: ростовчанка судится с детсадом из-за забора, которым сама и отгородилась от учреждения
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Линия раздора: ростовчанка судится с детсадом из-за забора, которым сама и отгородилась от учреждения 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Забавно, но факт. Правоохранительные органы проводят проверку по факту разрушения забора, разделяющего частное домовладение и детский садик «Казачок» в Пролетарском районе города.
Кирпичное ограждение рухнуло 9 апреля около 8 часов утра. В тот момент ни детей, ни сотрудников на игровой площадке не было. Кладка длиной порядка 10 метров оказалась во дворе ростовчанки Татьяны Николаевой. Женщина направилась с заявлением в Следственный комитет.
Прокомментировать ситуацию 161.ru согласилась начальник отдела образования Пролетарского района Раиса Аборнева. С ее слов, забор уже много лет является «яблоком раздора» между чиновниками и Николаевой.
— В 2007 году горожанка самовольно изменила межевую границу и, «отхватив» территорию садика, установила ограждение. После этого она хотела узаконить свои действия, но Росреестр не позволил это сделать. Женщина попыталась получить нужную подпись в районном отделе образования, но ей отказали, сославшись на то, что земля муниципальная. Она несколько раз подавала в суд, но проигрывала дела, — пояснила Раиса Аборнева. — Со временем забор обветшал, накренился и, как видите, рухнул.
У собственницы соседнего участка Татьяны Николаевой иное мнение на этот счет. Горожанка утверждает, что забор возводила не она, а руководство детского сада, и кому принадлежит рухнувшая постройка сейчас, она не знает.
— Кто владеет участком, на котором стояло ограждение, я ответить затрудняюсь. Было несколько решений судов, и все они разные. По последней информации, земля ничейная, — рассказала Николаева.
Женщина уверена, что в ситуации с рухнувшим забором должны разбираться правоохранительные органы. Именно поэтому она и обратилась в следком. В ведомстве нам подтвердили, что заявление от Николаевой было принято и перенаправлено в полицию.
В отделе образования Пролетарского района добавили, что пока органы проводят проверку, трогать упавшее сооружение никто не может. Сейчас участок огородили, и доступ малышам туда воспрещен, воспитатели за этим внимательно следят. Как только проверка закончится, забор будет полностью восстановлен за счет средств дошкольного учреждения.
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