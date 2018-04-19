В детской библиотеке на Большой набережной покажут кукольный спектакль

В детской библиотеке №236 района Покровское-Стрешнево в рамках акции «Библионочь-2018» 21 апреля пройдет театрально-литературный праздник «Сказки со вкусом волшебства». Гости увидят кукольный спектакль-сказку «Музыкальные острова», поставленную преподавателем изостудии «Светлячок» Марией Гусыниной. Начало в 18.00.

— Праздник продолжится встречей с детской писательницей Юлией Лавряшиной, которая является автором более тридцати книг. В этот день она представит свои книги: «Котенок в космосе», «Коробочка», «Майя и мальчик, живущий в море», «Собачья жизнь Гриши и Васьки». Начало в 19.00, — рассказала начальник отдела маркетинга и рекламы Централизованной библиотечной системы СЗАО Татьяна Иванова

В 20.00 все желающие смогут принять участие в увлекательных мастер-классах: «Лакомый подарок» и «Поляна вкусных книг», а также «дегустации» литературных новинок.

Напомним, детская библиотека №236 располагается по адресу: ул. Большая Набережная, д. 15. Вход свободный.