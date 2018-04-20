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Виртуальные клоны Abba отправятся в первый за 30 лет концертный тур
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Виртуальные клоны Abba отправятся в первый за 30 лет концертный тур 

Газета.Ru 18 минут назад
Фото: Газета.Ru
Группа Abba воссоединится впервые с 1986 года — правда, в виде цифровых клонов, сообщают шведские СМИ со ссылкой на члена команды Бьорна Ульвеуса.
Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад объявили о распаде Abba еще в 1982 году после успешной более чем десятилетней карьеры на эстраде. Авторы хитов Dancing Queen и Mamma Mia продали более 400 млн альбомов по всему миру, однако не собирались вместе для концерта с 1986 года. Не соберутся они и сейчас: за них в турне отправятся аватары, которых Ульвеус называет «аббатарами».
"Аббатары — это цифровые версии участников Abba из 1979 года", — объясняет Ульвеус. Для создания поющих копий артистов их головы были засняты со всех возможных углов специалистами.
Бьорн Ульвеус планирует заключить договор о партнерстве с EBU — вещателем «Евровидения». Ожидается, что первый концерт воссоединенной группы состоится уже в следующем году.
Впервые об идее отправиться в виртуальный тур участники рассказали в сентябре 2017 года.
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