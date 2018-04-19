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Никита Михалков провел пресс‐конференцию перед ММКФ
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Никита Михалков провел пресс‐конференцию перед ММКФ 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Пресс‐конференция Никиты Михалкова состоялась в Москве в преддверии Московского международного кинофестиваля (ММКФ).
Режиссер в ходе мероприятия отметил, что в кинематографе не за горами матриархат. Ведь все больше картин профессионального класса снимают
женщины-режиссеры. Также Никита Сергеевич затронул тему современных технологий в мире большого кино. По его мнению, картины, снятые на телефон, не имеют ничего общего с искусством.
Сегодня можно взять iPhone и снимать вроде бы кино. Мы симулируем произведение, мы симулируем результат. Уже не важно, знаешь ли ты что такое панорама, пластика, киноязык. Невероятно падает уровень еще и оттого, что «нечто» превращается в новое слово
— Никита Михалков.
ММКФ стартует 19 апреля и продлится до 26 апреля. Фестиваль обычно проводится летом, однако его сроки были сдвинуты
из-за  предстоящего Чемпионата мира по футболу. В этом году зрителям представят 212 картин из  60-ти  стран мира.
Ранее сообщалось, что на нескольких улицах Тверского района Москвы перекроют движение из‐за проведения 40‐го Московского международного кинофестиваля.
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