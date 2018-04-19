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В областном центре пройдет этно-квест «В дружбе народов Самара сильна»
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В областном центре пройдет этно-квест «В дружбе народов Самара сильна» 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Организаторы запланировали 50 квест-игр. С 20 апреля по 18 октября в региональном центре пройдет этно-квест «В дружбе народов Самара сильна». Участники уникального культурно-образовательного проекта смогут узнать о народах, населяющих Самарскую область, их традиции и обычаи. Организаторы запланировали 50 квест-игр, ближайшие пройдут 20, 21 и 28 апреля, они приурочены к «Библионочи-2018». Познакомиться с мероприятием сможет любой желающий. Серия начнется с мастер-класса по изготовлению народной куклы Куватки, а также чаепития и экскурсии по Музею русского быта в библиотеке народов Поволжья. Команды получат памятные призы. Более подробная информация об участии опубликована в группе организатора. Информационным партнером проекта выступает ТРК «ГУБЕРНИЯ».
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