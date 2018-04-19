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Библиотеку №211 в Дорогомилово украсили сотни бумажных журавликов
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Библиотеку №211 в Дорогомилово украсили сотни бумажных журавликов 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
Над головами посетителей детской библиотеки «Пионер» в Дорогомилово взмыла стая бумажных журавлей. Яркое разноцветное облако из поделок оригами создано руками сотрудниц читальни. По словам девушек, работа заняла целый месяц, а на то, чтобы развесить весеннюю гирлянду, ушло ещё две недели.
Существует легенда, согласно которой автор тысячи бумажных журавликов может загадать желание, и оно обязательно сбудется. Судя по всему, так оно и произойдёт в ближайшее время. Кстати, как долго будет висеть экспозиция не известно. По словам сотрудниц: «Пока не надоест». Восторженные взгляды и восхищённые отзывы посетителей библиотеки №211 по адресу: ул. Большая Дорогомиловская, 7 — заслуженная награда для терпеливых мастериц.
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