Библиотеку №211 в Дорогомилово украсили сотни бумажных журавликов

Над головами посетителей детской библиотеки «Пионер» в Дорогомилово взмыла стая бумажных журавлей. Яркое разноцветное облако из поделок оригами создано руками сотрудниц читальни. По словам девушек, работа заняла целый месяц, а на то, чтобы развесить весеннюю гирлянду, ушло ещё две недели.

Существует легенда, согласно которой автор тысячи бумажных журавликов может загадать желание, и оно обязательно сбудется. Судя по всему, так оно и произойдёт в ближайшее время. Кстати, как долго будет висеть экспозиция не известно. По словам сотрудниц: «Пока не надоест». Восторженные взгляды и восхищённые отзывы посетителей библиотеки №211 по адресу: ул. Большая Дорогомиловская, 7 — заслуженная награда для терпеливых мастериц.