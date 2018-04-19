Дрезденский оперный бал планируют провести в Петербурге в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 апреля. / ТАСС /. Крупное светское музыкальное мероприятие Дрезденский оперный бал планируют провести в Санкт-Петербурге в 2019 году. Об этом сообщает в четверг пресс-служба городского правительства по итогам встречи губернатора Петербурга Георгия Полтавченко с обер-бургомистром Дрездена Дирком Хильбертом и художественным руководителем бала в оперном театре Земпера, профессором Хансом-Йоахимом Фраем.

"Особое внимание на встрече было уделено совместным проектам в области культуры и, в частности, проведению в 2019 году в северной столице Дрезденского оперного бала", — говорится в сообщении. Место и время проведения мероприятия не уточняется, но ранее в качестве одной из площадок организаторы рассматривали Мариинский театр.

С 26 апреля между Петербургом и Дрезденом, которые с 1961 года имеют партнерские отношения, будет открыто прямое авиасообщение. Авиакомпания Germania будут выполнять рейсы дважды в неделю по четвергам и воскресеньями из Дрездена в аэропорт Пулково и по пятницам и понедельникам — обратно. По мнению руководителей двух городов, это позволит установить более тесные взаимоотношения и значительно увеличить взаимные туристические потоки.

Дрезденский бал, возрожденный в 2006 году, входит, наряду с Венским балом, в число самых значимых светских мероприятий Европы. В январе этого года студия «Ленфильм» впервые провела прямую трансляцию на Россию данного мероприятия, значительная часть которого была посвящена русской музыкальной культуре.

С 18 по 26 апреля в Петербурге проходит XV Неделя Германии, в рамках которой запланировали около 70 деловых, культурных и общественных мероприятий. В их числе — конференция по пивоварению, флешмоб велосипедистов и концерт мюнхенского джазового коллектива. Несколько мероприятий пройдут под знаком перекрестного российско-германского года муниципального и регионального партнерства в 2017-2018 годах.