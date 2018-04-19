«Библиночь-2018». Как провести фестиваль чтения в Ленобласти?

«Библионочь» — ежегодный фестиваль чтения, который проходит в апреле по всей России. В 2018 году фестиваль пройдет в седьмой раз. Библиотеки по всей стране проведут поэтические чтения и мастер-классы, книжные ярмарки и встречи с писателями. Ivbg.ru рассказывает, куда сходить в «Библиночь» в Ленинградской области. 20 апреля

«Библионочь-2018» в библиотеке А. Аалто в Выборге с 18:00 до 2:00 В библиотеке А. Аалто пройдут мероприятия «Под парусом книги — к новым открытиям». Жителей и гостей города ждет концертная программа местных творческих коллективов, спектакли, выставки, литературный Stand Up, тематические игры, викторины, флэш-мобы и многое другое. В мероприятиях примут участие гости из Санкт-Петербурга — известный детский поэт, переводчик Андрей Рафф и музыкант, композитор Алексей Зубарев . Художники Вероника Коваль и Денис Тарнавский проведут уникальные мастер-классы.

"Библиночь" в в Центральной районной библиотеке им. И. П. Мордвинова» в Тихвине с 14:00 до 20:00 В рамках акции состоятся презентация детской книги Г. Николичевой «Фантазёры», викторина, беспроигрышная лотерея «Счастливый билет», конкурс туристических загадок и песен «Край родной, навек любимый», арт-конкурс «Театральное закулисье», литературно-музыкальный праздник «Со страниц на сцену», фримаркет (бесплатная ярмарка) «Возьми ретро-журнал в подарок».

«Библиосумерки» в Центральной детской библиотеке Тихвина с 17:00 до 20:00 В библиотеке в 4-м микрорайоне, 4А можно будет посмотреть мультфильмы, поучаствовать в мастер-классах, увидеть театральную зарисовку, посетить выставку-инсталляцию «Портрет семьи в интерьере времени».

«Библионочь» в Городской библиотеке им. Я. И. Бередникова в Тихвине с 19:00 — 20:00 В рамках акции — встреча с художником Светланой Маюковой «Песочная фантазия», видео-презентация «Песочная анимация», мастер-класс «Волшебный мир воображения», выставка-хобби «Территория творчества».

«Библионочь — 2018» в Подпорожской центральной библиотеке с 18:00 до 23:00 В программе встреча поколений к 100-летию ВЛКСМ «Пусть песни расскажут, какими мы были», экспозиция «Не расстанусь с комсомолом», мастер-классы, книжная выставка-сюрприз, конкурсы, выставка книжных новинок, викторины, встреча с молодым автором Евгением Цыгановым , показ кинофильма «Разные судьбы». 21 апреля

«Библионочь» в библиотеках на Рубежной, 18 и на Пионерской, 4 в Выборге в 18:00 Посетителей ожидает экскурс в мир вепсов и разговор о Бродском.

«Магия книги» в библиотеке-социокультурном центре «Тэффи» в Тихвине в 18:00