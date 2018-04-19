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Юные танцоры из Коптева вошли в число лучших в столице
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Юные танцоры из Коптева вошли в число лучших в столице 

Управа района Коптево города Москвы 59 минут назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Подопечные Центра социальной помощи семье и детям района Коптево успешно выступили на танцевальном конкурсе среди бальных коллективов Москвы и Московской области. Об этом сообщили представители ЦСПСиД.
— В конкурсе участвовали воспитанницы нашего центра — девочки из танцевальной студии «Карусель». В своих возрастных категориях они завоевали золотые медали и дипломы. С радостью поздравляем талантливых артисток с успехом, — заявил представитель центра.
Танцевальный конкурс проводился в минувшее воскресенье, 15 апреля. (ео)
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