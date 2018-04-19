Юные танцоры из Коптева вошли в число лучших в столице

Подопечные Центра социальной помощи семье и детям района Коптево успешно выступили на танцевальном конкурсе среди бальных коллективов Москвы и Московской области. Об этом сообщили представители ЦСПСиД.

— В конкурсе участвовали воспитанницы нашего центра — девочки из танцевальной студии «Карусель». В своих возрастных категориях они завоевали золотые медали и дипломы. С радостью поздравляем талантливых артисток с успехом, — заявил представитель центра.

Танцевальный конкурс проводился в минувшее воскресенье, 15 апреля. (ео)