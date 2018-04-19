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На британских музыкальных фестивалях запретят использование пластиковых бутылок
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На британских музыкальных фестивалях запретят использование пластиковых бутылок 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Более 60 британских независимых музыкальных фестивалей пришли к решению запретить использование на своей территории одноразового пластика: бутылок, соломинок, глиттера, пластиковых коробок, креплений для кабеля, сообщает The Guardian.
Соответствующие требования организаторы фестивалей выдвинут по отношению к приглашенным к сотрудничеству бизнесам: например, в вендинговых машинах также нельзя будет размещать коробки с пластиковыми соломинками.
Крупный фестиваль «Гластонбери» еще в феврале объявил, что на его территории не должно быть пластиковых бутылок уже в 2019 году. По подсчетам организаторов, за время фестиваля выброшенными оказываются около 1 млн пластиковых бутылок.
Ранее сообщалось, что Великобритания планирует на всей своей территории запретить продажу пластиковых трубочек и некоторых других одноразовых изделий из пластика.
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