Звезды, чьи фобии заставили нас сомневаться в их адекватности

Кто бы мог подумать, но актриса действительно боится этих красивых насекомых. Николь объясняет свою неприязнь достаточно логично: по мнению девушки, без своих красочных крыльев бабочки выглядят омерзительнее любых жуков и червяков. Возможно, фобия Кидман связана с какими-то ее детскими переживаниями или жизнью в Австралии. Кстати, если в фильме рядом с актрисой вы увидите бабочку, то будьте уверены в том, что это компьютерная графика.

Мэттью Макконахи. Боязнь вращающихся дверей

Фобия красавца Мэттью, сыгравшего не одну комедийную роль, сама больше похожа на шутку. Актер впадает в ступор при виде вращающихся дверей. Причем непонятно, что больше мужчине внушает ужас: застрять или быть разорванным на части. По словам самого Макконахи, ему просто жутко стоять возле подобных дверей.

Бейонсе. Мезофобия (боязнь микробов)

Звезда настолько сильно боится микробов, что постоянно моет руки и дезинфицирует все, что можно и нельзя. Микрофон певицы перед каждым концертом подлежит обязательной и неоднократной дезинфекции. Но самую сильную панику у поп-дивы вызывают туалеты. Поход в уборную каждый раз становится для Бейонсе настоящим испытанием. И несмотря на то, что певице уже 36 лет, она так и не смогла перебороть свою странную фобию.

Теперь понятно, почему актер несильно активен в социальных сетях. Оказывается, на Джона наводят мистический ужас гаджеты, без которых сегодня трудно представить современный мир. Траволта боится самых обычных мобильных телефонов. Зато актер точно не страдает зависимостью от Instagram и ежедневных селфи.

От кого, от кого, так от секс-символа Памелы Андерсон мы такой фобии точно не ожидали. Но жгучая спасательница из Малибу действительно боится смотреться в зеркала. Более того, Памела никогда не смотрит на себя по телевизору, а если случайно попадает на программу со своим участием, то сразу же переключает канал.

Жена известного футболиста Виктория Бэкхем , наверняка, всегда следит за тем, что в их доме был идеальный порядок. А все потому, что Дэвид испытывает панический страх, когда видит неубранные или разбросанные вещи. В своем шкафу футболист всю одежду раскладывает по цвету. Неадекватный перфекционизм Бэкхема доходит до того, что в холодильнике он хранит только четное количество банок с напитками.

Завершает наш список странных фобий звезд — актриса Меган Фокс и ее страх сухой бумаги. Меган говорит, что иногда не в состоянии притронуться к газетам или сценарию. Из-за своего невроза девушке всегда приходится макать пальцы в стакан с водой после омерзительного соприкосновения с бумагой. Наверно, Фокс единственная знаменитость, которая не любит рассматривать свои фотосессии и читать статьи про себя в популярных журналах.