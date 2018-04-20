В преддверии Дня Победы в центре «Орион» пели патриотические песни и декламировали стихи

В минувшую среду, 18 апреля, в центре спорта и досуга «Орион» был организован районный конкурс патриотической песни, декламации стихов и прикладного творчества «Память сердца», в котором приняли участие жители Академического района. Мероприятие было посвящено Дню Победы.

Ежегодно конкурс «Память сердца»собирает лучших из лучших представителей творческих коллективов школ, дошкольных учреждений и досуговых центров Академического района. Конкурсанты выступают в 3-х номинациях: Вокал, Декламация, Изобразительное искусство и прикладное творчество.

Подготовка к конкурсу происходит задолго до самого мероприятия и работа, проделанная конкурсантами и их руководителями, огромна. К конкурсу были подготовлены и отрепетированы различные творческие номера.

Жюри конкурса было непросто определиться с выбором победителей — все выступления отличались глубиной и яркой индивидуальностью.