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В преддверии Дня Победы в центре «Орион» пели патриотические песни и декламировали стихи
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В преддверии Дня Победы в центре «Орион» пели патриотические песни и декламировали стихи 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
В минувшую среду, 18 апреля, в центре спорта и досуга «Орион» был организован районный конкурс патриотической песни, декламации стихов и прикладного творчества «Память сердца», в котором приняли участие жители Академического района. Мероприятие было посвящено Дню Победы.
Ежегодно конкурс «Память сердца»собирает лучших из лучших представителей творческих коллективов школ, дошкольных учреждений и досуговых центров Академического района. Конкурсанты выступают в 3-х номинациях: Вокал, Декламация, Изобразительное искусство и прикладное творчество.
Подготовка к конкурсу происходит задолго до самого мероприятия и работа, проделанная конкурсантами и их руководителями, огромна. К конкурсу были подготовлены и отрепетированы различные творческие номера.
Жюри конкурса было непросто определиться с выбором победителей — все выступления отличались глубиной и яркой индивидуальностью.
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